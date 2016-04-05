🚀В Україні немає засобів протиракетної оборони для боротьби з іранськими ракетами, але військові шукають вихід. Про це повідомив речник Військово-повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, єдина можлива перешкода — це якщо світ знайде механізми, щоб унеможливити поставки цих ракет до росії. https://t.me/babel/23600
ВСУ уже сбивают 85% дронов- камикадзе Shahed-136 — представитель ВСУ Юрий Игнат.
— Если мы берем условно 2 последние недели применения боевых наших сил и средств против дронов и результативность их сбития, то мы имеем цифру сегодня 85% именно по Shahed-136, - сказал он. https://t.me/charter97_org/86891
Тут про дрони, з їх ракетами (яких ще не було) не стикалися, але щось будуть пробувати. З мопедами теж не все з початку було ясно.
alibob написав:Тут про дрони, з їх ракетами (яких ще не було) не стикалися, але щось будуть пробувати. З мопедами теж не все з початку було ясно.
На жаль з ракетами не все так просто... На даний момент жодна з країн світу в бойовій обстановці не змогла продемонструвати ефективного захисту проти балістичних ракет. Подібні системи є в Ізраїлю, та США, але в 91 році вони виявилися неефективними. Звісно, ПРО з того часу вдосконалилась, але балістичні ракети теж вдосконалились. Україна з Іскандерами теж справлялась не дуже. Тобто ніяк не справлялась.
Востаннє редагувалось sashaqbl в П'ят 21 жов, 2022 17:36, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Чмут казав: єдиний ефективний засіб боротьби з балістичними ракетами - це власні балістичні ракети. За кожний удар по містам та інфраструктурі - удар у відповідь. Тільки це цих тварин може зупинити.
airmax78 написав:Чмут казав: єдиний ефективний засіб боротьби з балістичними ракетами - це власні балістичні ракети. За кожний удар по містам та інфраструктурі - удар у відповідь. Тільки це цих тварин може зупинити.
Обмін не катить. Їх більше. Треба асиметрія
Але зараз вони просто гатять по наших містах безкарно. А яка може бути асиметрія з нашими можливостями? Ну можна добити кримській міст. Але для цього також потужні балістичні ракети потрібні.
airmax78 написав:Чмут казав: єдиний ефективний засіб боротьби з балістичними ракетами - це власні балістичні ракети. За кожний удар по містам та інфраструктурі - удар у відповідь. Тільки це цих тварин може зупинити.
Обмін не катить. Їх більше. Треба асиметрія
Але зараз вони просто гатять по наших містах безкарно. А яка може бути асиметрія з нашими можливостями? Ну можна добити кримській міст. Але для цього також потужні балістичні ракети потрібні.