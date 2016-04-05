Жданов нас обманював /Ліз Трасс (не) ЗАКРИЛА небо | ПолітПросвіта
Чтобы больше не было иллюзий по поводу этого "эксперта" ...
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 16:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Чтобы больше не было иллюзий по поводу этого "эксперта" ...
Додано: П'ят 21 жов, 2022 17:11
ВСУ уже сбивают 85% дронов- камикадзе Shahed-136 — представитель ВСУ Юрий Игнат.
— Если мы берем условно 2 последние недели применения боевых наших сил и средств против дронов и результативность их сбития, то мы имеем цифру сегодня 85% именно по Shahed-136, - сказал он.
Тут про дрони, з їх ракетами (яких ще не було) не стикалися, але щось будуть пробувати. З мопедами теж не все з початку було ясно.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 17:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
На жаль з ракетами не все так просто... На даний момент жодна з країн світу в бойовій обстановці не змогла продемонструвати ефективного захисту проти балістичних ракет. Подібні системи є в Ізраїлю, та США, але в 91 році вони виявилися неефективними. Звісно, ПРО з того часу вдосконалилась, але балістичні ракети теж вдосконалились. Україна з Іскандерами теж справлялась не дуже. Тобто ніяк не справлялась.
Востаннє редагувалось sashaqbl в П'ят 21 жов, 2022 17:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 17:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Чмут казав: єдиний ефективний засіб боротьби з балістичними ракетами - це власні балістичні ракети. За кожний удар по містам та інфраструктурі - удар у відповідь. Тільки це цих тварин може зупинити.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 17:41
Додано: П'ят 21 жов, 2022 17:56
Але зараз вони просто гатять по наших містах безкарно. А яка може бути асиметрія з нашими можливостями? Ну можна добити кримській міст. Але для цього також потужні балістичні ракети потрібні.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:37
асиметрія
Валуйки, напр.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:56
Та це ні про що. Вони нам руйнують ТЕЦ державного значення, а ми по районних їм завдаємо удари. Вони по Києву луплять, Харкову, Миколаїву, Запоріжжю, Дніпру, а ми по містах які не кожен кацап на мапі знайде.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Пушка будущего: в сети показали уничтожителя дронов RAPIDFire
Одна такая башня может уничтожить все дроны в радиусе 4000 метров. Есть дистанционное управление и умная система подбора боеприпасов.
Так выглядит RAPIDFire.
На выставке военно-морской обороны Euronaval 2022 в Париже представили прототип военной башни, которая может уничтожить целый рой дронов. О разработке сообщает New Atlas.
Для каждой цели свои патроны.
Производитель заявил, что каждая новая система атаки побуждает к созданию новой системы обороны. Сейчас заметна активность дронов, беспилотников и мелких мин. Против всего этого и был создан RAPIDFire.
Башня получила умную систему поиска и наведения. Аппарат сам находит дроны и стреляет точно в цель. Человеку ничего не нужно делать. Дальность поражения составляет 4000 метров.
В новинку помещается 140 патронов, чего должно хватить на 30 волн дронов. Также есть многоспектральный прицел, высокоскоростные лазеры и система дистанционного управления. Создатель RAPIDFire подчеркнул, что в их орудие можно заправить патроны разного типа. Башня может сама определить цель и подобрать нужный боеприпас.
Такая башня может располагаться на мелких суднах, побережьях, грузовиках и на зданиях. Аппарат планируют запустить в массовое производство в 2023 году.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:25
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