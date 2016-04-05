Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:11

Пушка будущего: в сети показали уничтожителя дронов RAPIDFire

Одна такая башня может уничтожить все дроны в радиусе 4000 метров. Есть дистанционное управление и умная система подбора боеприпасов.

Так выглядит RAPIDFire.

На выставке военно-морской обороны Euronaval 2022 в Париже представили прототип военной башни, которая может уничтожить целый рой дронов. О разработке сообщает New Atlas.

Для каждой цели свои патроны.

Производитель заявил, что каждая новая система атаки побуждает к созданию новой системы обороны. Сейчас заметна активность дронов, беспилотников и мелких мин. Против всего этого и был создан RAPIDFire.

Башня получила умную систему поиска и наведения. Аппарат сам находит дроны и стреляет точно в цель. Человеку ничего не нужно делать. Дальность поражения составляет 4000 метров.

В новинку помещается 140 патронов, чего должно хватить на 30 волн дронов. Также есть многоспектральный прицел, высокоскоростные лазеры и система дистанционного управления. Создатель RAPIDFire подчеркнул, что в их орудие можно заправить патроны разного типа. Башня может сама определить цель и подобрать нужный боеприпас.

Такая башня может располагаться на мелких суднах, побережьях, грузовиках и на зданиях. Аппарат планируют запустить в массовое производство в 2023 году.