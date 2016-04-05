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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 20:10
otg написав:
В новинку помещается 140 патронов, чего должно хватить на 30 волн дронов.
в какой-то из цифр ошибка минимум на порядок
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 21:50
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 22:17
Читаю між строк:
ми відстріляли старі системи і хочемо нових, а не старих.
Тобто по Орланах стріляти було непотрібно? Чи як?
Як то кажуть: "Якби ж я був такий розумний до, як моя жінка після".
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