в какой-то из цифр ошибка минимум на порядок
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 20:10
Додано: П'ят 21 жов, 2022 21:50
Ось і результат стрільби буками по орланах.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 22:17
Читаю між строк:
ми відстріляли старі системи і хочемо нових, а не старих.
Тобто по Орланах стріляти було непотрібно? Чи як?
Як то кажуть: "Якби ж я був такий розумний до, як моя жінка після".
Додано: П'ят 21 жов, 2022 23:20
За два последних месяца ВСУ потеряли 71 танк, но при этом захватили 194. То есть запасы тяжелых вооружений у Украины выросли, хотя обычно у атакующей стороны потерь больше.
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