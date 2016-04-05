Читаю між строк: ми відстріляли старі системи і хочемо нових, а не старих.
Нових - не факт, що дадуть у потрібній кількості. Київ закриють, може ще Львів, а решта міст - готуйтесь ловити ФАБи.
flyman написав:Тобто по Орланах стріляти було непотрібно? Чи як?
Потрібно, але по можливості відповідними засобами від хоча б від Оси-Тора з трохи меншими ракетами до різних ПЗРК, а бажано - шилки і ЗУ-23, яких (як стверджують британці) у нас на складах тисячі, але чомусь не розгорнуті. Може британці чогось не знають і на складах вже тільки на папері. Ну тоді питань нема. Где системы ПВО Украины?