Читаю між строк: ми відстріляли старі системи і хочемо нових, а не старих.
Нових - не факт, що дадуть у потрібній кількості. Київ закриють, може ще Львів, а решта міст - готуйтесь ловити ФАБи.
flyman написав:Тобто по Орланах стріляти було непотрібно? Чи як?
Потрібно, але по можливості відповідними засобами від хоча б від Оси-Тора з трохи меншими ракетами до різних ПЗРК, а бажано - шилки і ЗУ-23, яких (як стверджують британці) у нас на складах тисячі, але чомусь не розгорнуті. Може британці чогось не знають і на складах вже тільки на папері. Ну тоді питань нема. Где системы ПВО Украины?
🪖Розслідувачі iStories встановили, звідки взяли більшість нових призовників протягом перших двох тижнів мобілізації. Дослідники зібрали цифри, які повідомляють місцеві ЗМІ.
💀Там, де таких повідомлень не було, вони керувалися заявами місцевих чиновників про те, скільки резервістів вони планують мобілізувати.
📊Їхні висновки, хоч і обмежені даними, підтверджують, що мобілізація непропорційно вплинула на бідніші регіони Росії. З 26 територій із найвищим відомим рівнем призову, у 23 рівень доходу був нижчим від середнього по країні. Красноярський край, регіон Сибіру із середнім місячним доходом 656 доларів.
☠️За оцінками, у перші два тижні призову було мобілізовано 5,5% резервістів — це найбільший показник серед регіонів рф.
🤘У Москві, 1509 доларів, цей показник становив лише 0,93%.
Коротше, все як і очікувалось: відправляють на смерть периферію та глибинку ⚰️
Бедность основная движ.сила этой войны. Богатые мск и СПб на войну не спешат. Не удивительно, что планы по мобилизации в бедных регионах были значительно выше. Власти не боятся там протестов, откровенно считая их жителей рабами. РФ погрузилась в средневековье.