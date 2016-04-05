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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2498249925002501>
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 20:10

  otg написав:В новинку помещается 140 патронов, чего должно хватить на 30 волн дронов.
в какой-то из цифр ошибка минимум на порядок
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 21:50

В Україні закінчуються ракети для сил ППО, потрібні сучасні системи – начальник підготовки зенітно-ракетних військ
Ось і результат стрільби буками по орланах.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 22:17


Читаю між строк:
ми відстріляли старі системи і хочемо нових, а не старих.

Тобто по Орланах стріляти було непотрібно? Чи як?

Як то кажуть: "Якби ж я був такий розумний до, як моя жінка після".
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 23:20

За два последних месяца ВСУ потеряли 71 танк, но при этом захватили 194. То есть запасы тяжелых вооружений у Украины выросли, хотя обычно у атакующей стороны потерь больше.

https://t.me/yigal_levin/33796
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 05:51

  flyman написав:

Читаю між строк:
ми відстріляли старі системи і хочемо нових, а не старих.

Нових - не факт, що дадуть у потрібній кількості. Київ закриють, може ще Львів, а решта міст - готуйтесь ловити ФАБи.
  flyman написав:Тобто по Орланах стріляти було непотрібно? Чи як?

Потрібно, але по можливості відповідними засобами від хоча б від Оси-Тора з трохи меншими ракетами до різних ПЗРК, а бажано - шилки і ЗУ-23, яких (як стверджують британці) у нас на складах тисячі, але чомусь не розгорнуті. Може британці чогось не знають і на складах вже тільки на папері. Ну тоді питань нема.
Где системы ПВО Украины?
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 06:46

Хм, чому ми не в НАТО? чому ж нам не дають зброю?...?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 07:58

География мобилизации

Зображення

🪖Розслідувачі iStories встановили, звідки взяли більшість нових призовників протягом перших двох тижнів мобілізації.
Дослідники зібрали цифри, які повідомляють місцеві ЗМІ.

💀Там, де таких повідомлень не було, вони керувалися заявами місцевих чиновників про те, скільки резервістів вони планують мобілізувати.

📊Їхні висновки, хоч і обмежені даними, підтверджують, що мобілізація непропорційно вплинула на бідніші регіони Росії.
З 26 територій із найвищим відомим рівнем призову, у 23 рівень доходу був нижчим від середнього по країні.
Красноярський край, регіон Сибіру із середнім місячним доходом 656 доларів.

☠️За оцінками, у перші два тижні призову було мобілізовано 5,5% резервістів — це найбільший показник серед регіонів рф.

🤘У Москві, 1509 доларів, цей показник становив лише 0,93%.

Коротше, все як і очікувалось: відправляють на смерть периферію та глибинку ⚰️

Бедность основная движ.сила этой войны. Богатые мск и СПб на войну не спешат. Не удивительно, что планы по мобилизации в бедных регионах были значительно выше. Власти не боятся там протестов, откровенно считая их жителей рабами. РФ погрузилась в средневековье.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 08:11

❗️Голова Хмельницької ОВА підтвердив звуки вибухів

⚡Хмельницька міська рада: Хмельничани, місто без світла. Просимо за змоги зробити запаси води, адже за годину вона також зникне.


❗️Вибух на Рівненщині
У Рівному немає не тільки електропостачання, а і водопостачання

❗️У Луцьку пролунало кілька вибухів, повідомляють кореспонденти суспільного. Повідомляють про вибухи у Ковелі, Волинь

https://t.me/sergiinaumovych/41

Збили ракету над одним із районів Київщини. Повідомляється, що ППО та авіація вже знищила 6 ракет в Київській області.

Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 22 жов, 2022 09:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 08:29

Не потерять Херсон

https://t.me/KremlCirk/2646
И взять Украину за два дня
https://t.me/KremlCirk/772

Надо их познакомить
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 08:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Где этот умник хотаб. Рассказывал тут, что уничтожить инфраструктуру невозможно
beee
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