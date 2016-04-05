Нашли кого читать.
|
|
|
Додано: Суб 22 жов, 2022 09:05
Додано: Суб 22 жов, 2022 09:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А що, вже знищили?
Знищити інфраструктуру звісно ж можливо, але є багато ньюансів.
Енергорозподільча інфраструктура доволі розподілена, тому ракет, ба навіть мопедів, в кращому випадку вистачить на прифронтові зони. Все інше буде порівняно швидко відновлюватись.
Проблемою є те, що росіяни будуть знищувати ТЕС і особливо ТЕЦ. Якщо будуть сильні морози, то знищення ТЕЦ, якщо про це не подбати вже зараз, може обернутися знищенням опалювальної інфраструктури.
Крім того, ТЕЦ і ТЕС - це значною мірою маневрені потужності. Відповідно не буде чим покривати піки навантажень ввечері і вранці, що в свою чергу призведе до відключень певних районів. Разом з тим я не бачу перспектив довготривалого відключення електроенергії десь крім прифронтових районів.
|