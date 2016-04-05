Линия «Вагнера»… Уже не в первый день слышу вопрос относительно этих оборонительных сооружений в Луганской области. Насколько они остановят контрнаступление ВСУ и обеспечат оккупантам непробиваемую оборону и т.д.На самом деле, когда появились первые сюжеты в российской пропаганде о возводимой линии «Вагнера» меня укрыл жесточайший facepalm. Укрыл, потому, что российская пропаганда явно пользуясь памятью россиян о некой линии «Маннергейма» решили таким интуитивным сравнением показать своим потребителям информационного фаст-фуда, что на Луганщине возводится, что-то величественное и непроходимое!На самом деле – нет.Линия «Вагнера» и близко не имеет ничего общего с линией «Маннергейма». Это жалкий и дешёвый пиар, который использовался пропагандой, чтобы не на долго поднять моральный дух своего масса-населения. Хотя, все эти пирамидки – противотанковые надолбы, которые они свозят и размещают на Луганщине, во времена Второй мировой войны и были полезны, но не в современной войне. Особенно с учётом того, что «вагнеровцы» устанавливают их без учёта минимальных требований.Например, они не соблюдают шахматный порядок. Они их просто устанавливают на землю, не зарывая. Ну и они их не сопровождают другими инженерными сооружениями, которые дополняют надолбы.Но даже не это самое смешное!Российская пропаганда рассказывает о том, что линия «Вагнера» будет протяжённостью 200 км. Но сейчас компания Maxar публикует снимки этой самой линии и мы видим, что они даже не смогли закрыть село Горское, обустроив там только 1,6 км этой самой линии «Вагнера».Что же. Ещё один пример того, что россия воет по методичкам дидов. В современной войне данные укрепления не играют критического значения. С учётом того, что эти укрепления установлены не по инженерным правилам, можно говорить о том, что они тем более не играют критического значения. С учётом того, что они установлены не по всей линии обороны оккупантов и вряд ли будут по ней установлены, можно говорить о том, что это не более чем очередной дешёвый понт от дешёвых понторезов «Вагнера».Женя теряет лицо. Сначала после общения с петухами на зоне, а теперь занимаясь низкосортной рефлексией на махорку. Вот так человек из одного из руководителей одной их самых опасных силовых групп в россии превратился в собирателя опущенных и руководителя сборища посмешищ. А нужно было этой силовой группировке всего на всего начать воевать не с мирными жителями в Сирии, Мозамбике, ЦАР или Ливии, а зайти в Украину. Сразу указали ей и её главе место.