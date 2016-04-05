Съезд КПК проходит крайне неблагодушно. Бывшего руководителя Китая Ху Цзиньтао практически насильно вывели из зала. Он выступил категорически против единоличного принятия решений в партии. Раскол настолько очевиден, что пришлось идти на скандал, но не позволить и далее ему выступать.
в интернете есть видео как этого товарища выводят из зала под руки
Завершение съезда КПК - это вынесение на публику кадровых вопросов. Уже известно, что в состав ЦК не избран премьер Госсовета Китая Ли Кэцян - одна из ключевых фигур противостоящих Си Цзиньпину группировок. Удалены из ЦК и другие их представители.
По всей видимости, консенсуса достичь не удалось, а потому в ход пошли прямые методы.
Введение элементов диктатуры - это определенная опасность, так как теперь китайскому руководству придется тратить значительный ресурс на внутреннюю борьбу. Как правило, она всегда только нарастает. Консенсусные решения позволяют не отвлекаться на внутренние разногласия, но их, по всей видимости, так и не удалось разрешить.
есть надежда что Китай будет меньше уделять внимания внешней политике. Которая с 24.02 недружественная для нас.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 22 жов, 2022 10:44, всього редагувалось 3 разів.
Військові з 101 -ї повітряно-десантної дивізії армії США, «Кричущі орли», оголосили про свою готовність до вступу на територію України у випадку ескалації війни. Про це заступник командувача дивізії, Джон Любас та командир бойової групи Едвін Маттайдесс заявив журналістам телевізійного каналу CBS.
"Кричущі орли" - одна з найбільш елітних підрозділів, вони навчаються за кілька годин і діють на будь -якому полі бою. 101-підрозділ разом із важким обладнанням було передано в Європу вперше за останні 80 років у зв'язку зі зростаючою напругою між Росією та НАТО. Зараз близько 4700 десантників, поряд із важким обладнанням, базуються на авіабазі в Румунії всього в декількох кілометрах від кордону з Україною.
Линия «Вагнера»… Уже не в первый день слышу вопрос относительно этих оборонительных сооружений в Луганской области. Насколько они остановят контрнаступление ВСУ и обеспечат оккупантам непробиваемую оборону и т.д.
На самом деле, когда появились первые сюжеты в российской пропаганде о возводимой линии «Вагнера» меня укрыл жесточайший facepalm. Укрыл, потому, что российская пропаганда явно пользуясь памятью россиян о некой линии «Маннергейма» решили таким интуитивным сравнением показать своим потребителям информационного фаст-фуда, что на Луганщине возводится, что-то величественное и непроходимое!
На самом деле – нет.
Линия «Вагнера» и близко не имеет ничего общего с линией «Маннергейма». Это жалкий и дешёвый пиар, который использовался пропагандой, чтобы не на долго поднять моральный дух своего масса-населения. Хотя, все эти пирамидки – противотанковые надолбы, которые они свозят и размещают на Луганщине, во времена Второй мировой войны и были полезны, но не в современной войне. Особенно с учётом того, что «вагнеровцы» устанавливают их без учёта минимальных требований.
Например, они не соблюдают шахматный порядок. Они их просто устанавливают на землю, не зарывая. Ну и они их не сопровождают другими инженерными сооружениями, которые дополняют надолбы.
Но даже не это самое смешное!
Российская пропаганда рассказывает о том, что линия «Вагнера» будет протяжённостью 200 км. Но сейчас компания Maxar публикует снимки этой самой линии и мы видим, что они даже не смогли закрыть село Горское, обустроив там только 1,6 км этой самой линии «Вагнера».
Что же. Ещё один пример того, что россия воет по методичкам дидов. В современной войне данные укрепления не играют критического значения. С учётом того, что эти укрепления установлены не по инженерным правилам, можно говорить о том, что они тем более не играют критического значения. С учётом того, что они установлены не по всей линии обороны оккупантов и вряд ли будут по ней установлены, можно говорить о том, что это не более чем очередной дешёвый понт от дешёвых понторезов «Вагнера».
Женя теряет лицо. Сначала после общения с петухами на зоне, а теперь занимаясь низкосортной рефлексией на махорку. Вот так человек из одного из руководителей одной их самых опасных силовых групп в россии превратился в собирателя опущенных и руководителя сборища посмешищ. А нужно было этой силовой группировке всего на всего начать воевать не с мирными жителями в Сирии, Мозамбике, ЦАР или Ливии, а зайти в Украину. Сразу указали ей и её главе место. https://t.me/zloyodessit/17286
otg написав:Официальный Вашингтон предлагает Москве условия для начала переговоров по Украине....
«И нам предлагает переговоры официальный Вашингтон. Первое условие — остановить специальную военную операцию. Второе — вывести все войска с территории Украины, читай, включая Крым, Луганск, Донецк, Запорожскую и Херсонскую области. И третье, начать думать о том, как мы будем выплачивать репарации», — указал он.
одного пункту не вистачає - орки повинні визначитись, хто й скільки в Гаагу поїде. проїзд, харчування та житло - безкоштовні
Съезд КПК проходит крайне неблагодушно. Бывшего руководителя Китая Ху Цзиньтао практически насильно вывели из зала. Он выступил категорически против единоличного принятия решений в партии. Раскол настолько очевиден, что пришлось идти на скандал, но не позволить и далее ему выступать.
в интернете есть видео как этого товарища выводят из зала под руки
Завершение съезда КПК - это вынесение на публику кадровых вопросов. Уже известно, что в состав ЦК не избран премьер Госсовета Китая Ли Кэцян - одна из ключевых фигур противостоящих Си Цзиньпину группировок. Удалены из ЦК и другие их представители.
По всей видимости, консенсуса достичь не удалось, а потому в ход пошли прямые методы.
Введение элементов диктатуры - это определенная опасность, так как теперь китайскому руководству придется тратить значительный ресурс на внутреннюю борьбу. Как правило, она всегда только нарастает. Консенсусные решения позволяют не отвлекаться на внутренние разногласия, но их, по всей видимости, так и не удалось разрешить.
есть надежда что Китай будет меньше уделять внимания внешней политике. Которая с 24.02 недружественная для нас.
це багатогранна подія - це й свідчення того, що Сі врешті решт призначать довічним "імператором" - з'явиться ще одін диктатор. й як він буде правити - питання з *.