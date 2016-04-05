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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2499250025012502
Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 12:24

Мико без світла :( Лікарням вмикають генератори.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 13:18

У Білорусі триває розгортання спільного регіонального угруповання військ РФ та РБ. Між білоруськими і російськими військовими розпочалися конфлікти на тлі національної приналежності та зухвалого ставлення росіян до білорусів, – повідомляє Генштаб ЗСУ.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 13:19

  sashaqbl написав:Білоруси варять мангали на танки:
https://t.me/modmilby/19133
Цікаво, для себе чи для русні...


Там всё чётко сказано генерал лейтенантом

Глава государства очень правильно сказал, что мы не должны гнаться за сверхдорогостоящим вооружением. Мы должны исходить из оптимальной достаточности и эффективности, обращать внимание на то, что нужно, прежде всего, для обороны нашей страны.
:mrgreen:
Мангал довольно дёшево и сердито.
hume
 
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  #<1 ... 2499250025012502
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