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Додано: Суб 22 жов, 2022 13:18
У Білорусі триває розгортання спільного регіонального угруповання військ РФ та РБ. Між білоруськими і російськими військовими розпочалися конфлікти на тлі національної приналежності та зухвалого ставлення росіян до білорусів, – повідомляє Генштаб ЗСУ.
Додано: Суб 22 жов, 2022 13:19
Там всё чётко сказано генерал лейтенантом
Глава государства очень правильно сказал, что мы не должны гнаться за сверхдорогостоящим вооружением. Мы должны исходить из оптимальной достаточности и эффективности, обращать внимание на то, что нужно, прежде всего, для обороны нашей страны.
Мангал довольно дёшево и сердито.
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