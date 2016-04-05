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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2499250025012502
Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 12:24

Мико без світла :( Лікарням вмикають генератори.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 13:18

У Білорусі триває розгортання спільного регіонального угруповання військ РФ та РБ. Між білоруськими і російськими військовими розпочалися конфлікти на тлі національної приналежності та зухвалого ставлення росіян до білорусів, – повідомляє Генштаб ЗСУ.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 13:19

  sashaqbl написав:Білоруси варять мангали на танки:
https://t.me/modmilby/19133
Цікаво, для себе чи для русні...


Там всё чётко сказано генерал лейтенантом

Глава государства очень правильно сказал, что мы не должны гнаться за сверхдорогостоящим вооружением. Мы должны исходить из оптимальной достаточности и эффективности, обращать внимание на то, что нужно, прежде всего, для обороны нашей страны.
:mrgreen:
Мангал довольно дёшево и сердито.
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 14:41

Пан beee: Кдє Хотаб, которий заявлял, что нєвозможно унічтожить инфраструкту?
Пані Віталька із Ірпеня: "Нашлі что чітать"
Та сама Віталька через годину:
Сбито 18 ракет за 4 часа!!! Это рекорд или было больше?


  vitaliian написав:Надо их (beee та Вітальку) познакомить

Хай вже визначаться між собою. Але спочатку Вітальку до кінця познайомити з самою собою.
Занавіс.

З.І. Найцікавіше, істерика beee про знищену інфраструктуру проявляється в написанні своїх істерик цим паном не на папірці наслюнявненим олівцем, а в (електрозалежному) інтернеті з зарядженого гаджета. І мився він сьогодні не в відрі , нагрітому на вогні.

  fler написав:Мико без світла :( Лікарням вмикають генератори.

Скоро Мико видохне. Але важко стане Херсону.

Враховуючи, що вони повністю вивозять (грабують) всю інфраструктуру від лікарень до держустанов, це місто буде привидом.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 15:31


Виявляється Лондон та ініші міста німці бомбили 62 ночі без зупинок. Сотнями літаків кожен з яких брав сотню шахідів (в перерахунку на вибухівку). При цьому британці умудрились побувати більше тисячі літаків, під бомбами. Не чекаючи на допомогу Америки.
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 15:33

  Schmit написав:
  flyman написав:

Читаю між строк:
ми відстріляли старі системи і хочемо нових, а не старих.

Нових - не факт, що дадуть у потрібній кількості. Київ закриють, може ще Львів, а решта міст - готуйтесь ловити ФАБи.
  flyman написав:Тобто по Орланах стріляти було непотрібно? Чи як?

Потрібно, але по можливості відповідними засобами від хоча б від Оси-Тора з трохи меншими ракетами до різних ПЗРК, а бажано - шилки і ЗУ-23, яких (як стверджують британці) у нас на складах тисячі, але чомусь не розгорнуті. Може британці чогось не знають і на складах вже тільки на папері. Ну тоді питань нема.
Где системы ПВО Украины?

Сегодня, сработала Оса 10.
- Истребитель, не рассмотрел МИГ или СУ - ушел
Сам факт - стали в наглую заходить с тыла. :evil:
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