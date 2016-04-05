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Додано: Суб 22 жов, 2022 13:18
У Білорусі триває розгортання спільного регіонального угруповання військ РФ та РБ. Між білоруськими і російськими військовими розпочалися конфлікти на тлі національної приналежності та зухвалого ставлення росіян до білорусів, – повідомляє Генштаб ЗСУ.
Додано: Суб 22 жов, 2022 13:19
Там всё чётко сказано генерал лейтенантом
Глава государства очень правильно сказал, что мы не должны гнаться за сверхдорогостоящим вооружением. Мы должны исходить из оптимальной достаточности и эффективности, обращать внимание на то, что нужно, прежде всего, для обороны нашей страны.
Мангал довольно дёшево и сердито.
Додано: Суб 22 жов, 2022 14:41
Пан beee: Кдє Хотаб, которий заявлял, что нєвозможно унічтожить инфраструкту?
Пані Віталька із Ірпеня: "Нашлі что чітать"
Та сама Віталька через годину:
Сбито 18 ракет за 4 часа!!! Это рекорд или было больше?
Хай вже визначаться між собою. Але спочатку Вітальку до кінця познайомити з самою собою.
Занавіс.
З.І. Найцікавіше, істерика beee про знищену інфраструктуру проявляється в написанні своїх істерик цим паном не на папірці наслюнявненим олівцем, а в (електрозалежному) інтернеті з зарядженого гаджета. І мився він сьогодні не в відрі , нагрітому на вогні.
Скоро Мико видохне. Але важко стане Херсону.
Враховуючи, що вони повністю вивозять (грабують) всю інфраструктуру від лікарень до держустанов, це місто буде привидом.
Додано: Суб 22 жов, 2022 15:31
Виявляється Лондон та ініші міста німці бомбили 62 ночі без зупинок. Сотнями літаків кожен з яких брав сотню шахідів (в перерахунку на вибухівку). При цьому британці умудрились побувати більше тисячі літаків, під бомбами. Не чекаючи на допомогу Америки.
Додано: Суб 22 жов, 2022 15:33
Сегодня, сработала Оса 10.
- Истребитель, не рассмотрел МИГ или СУ - ушел
Сам факт - стали в наглую заходить с тыла.
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