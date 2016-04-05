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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2499250025012502
Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 12:24

Мико без світла :( Лікарням вмикають генератори.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 13:18

У Білорусі триває розгортання спільного регіонального угруповання військ РФ та РБ. Між білоруськими і російськими військовими розпочалися конфлікти на тлі національної приналежності та зухвалого ставлення росіян до білорусів, – повідомляє Генштаб ЗСУ.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 13:19

  sashaqbl написав:Білоруси варять мангали на танки:
https://t.me/modmilby/19133
Цікаво, для себе чи для русні...


Там всё чётко сказано генерал лейтенантом

Глава государства очень правильно сказал, что мы не должны гнаться за сверхдорогостоящим вооружением. Мы должны исходить из оптимальной достаточности и эффективности, обращать внимание на то, что нужно, прежде всего, для обороны нашей страны.
:mrgreen:
Мангал довольно дёшево и сердито.
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 14:41

Пан beee: Кдє Хотаб, которий заявлял, что нєвозможно унічтожить инфраструкту?
Пані Віталька із Ірпеня: "Нашлі что чітать"
Та сама Віталька через годину:
Сбито 18 ракет за 4 часа!!! Это рекорд или было больше?


  vitaliian написав:Надо их (beee та Вітальку) познакомить

Хай вже визначаться між собою. Але спочатку Вітальку до кінця познайомити з самою собою.
Занавіс.

З.І. Найцікавіше, істерика beee про знищену інфраструктуру проявляється в написанні своїх істерик цим паном не на папірці наслюнявненим олівцем, а в (електрозалежному) інтернеті з зарядженого гаджета. І мився він сьогодні не в відрі , нагрітому на вогні.

  fler написав:Мико без світла :( Лікарням вмикають генератори.

Скоро Мико видохне. Але важко стане Херсону.

Враховуючи, що вони повністю вивозять (грабують) всю інфраструктуру від лікарень до держустанов, це місто буде привидом.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 15:31


Виявляється Лондон та ініші міста німці бомбили 62 ночі без зупинок. Сотнями літаків кожен з яких брав сотню шахідів (в перерахунку на вибухівку). При цьому британці умудрились побувати більше тисячі літаків, під бомбами. Не чекаючи на допомогу Америки.
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 15:33

  Schmit написав:
  flyman написав:

Читаю між строк:
ми відстріляли старі системи і хочемо нових, а не старих.

Нових - не факт, що дадуть у потрібній кількості. Київ закриють, може ще Львів, а решта міст - готуйтесь ловити ФАБи.
  flyman написав:Тобто по Орланах стріляти було непотрібно? Чи як?

Потрібно, але по можливості відповідними засобами від хоча б від Оси-Тора з трохи меншими ракетами до різних ПЗРК, а бажано - шилки і ЗУ-23, яких (як стверджують британці) у нас на складах тисячі, але чомусь не розгорнуті. Може британці чогось не знають і на складах вже тільки на папері. Ну тоді питань нема.
Где системы ПВО Украины?

Сегодня, сработала Оса 10.
- Истребитель, не рассмотрел МИГ или СУ - ушел
Сам факт - стали в наглую заходить с тыла. :evil:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 16:29

  Hotab написав:Пані Віталька
будешь так нежно своих сокамерников называть, там принято позерство и гомосексуальный юмор, все что ты тут всем демонстрируешь, видимо считая, что это выглядит круто. В моем круге общения за такой юмор с тобой бы перестали за руку здороваться.

мой ник - vitaliian. Надо объяснять что имена коверкают люди с интеллектом детского сада и младшей школы? Примерно в 14 лет дети уже стараются выглядеть как взрослые, поэтому у большинства эта дурь проходит, но не у всех. Называется инфантилизм.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 22 жов, 2022 17:07, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 16:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

15 листопада відбудеться саміт двадцятки. З фюрером ніхто не буде розмовляти, якщо не буде перемир'я. Можливо, саме тому посилився тиск терористичними обстрілами, вибух на полігоні Нової Землі теж може бути, як попередження на можливу симетричну відповідь Заходу на руйнування нашої інфраструктури. Можлива і повна насильна евакуація (переселення) цивільних з правого берега, перед відступом.
Фюреру потрібне перемир'я, він все більше посилює тиск і підвищує ставки.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 17:07

  lapay написав:15 листопада відбудеться саміт двадцятки. З фюрером ніхто не буде розмовляти, якщо не буде перемир'я. Можливо, саме тому посилився тиск терористичними обстрілами, вибух на полігоні Нової Землі теж може бути, як попередження на можливу симетричну відповідь Заходу на руйнування нашої інфраструктури. Можлива і повна насильна евакуація (переселення) цивільних з правого берега, перед відступом.
Фюреру потрібне перемир'я, він все більше посилює тиск і підвищує ставки.

Ви гадаєте, що воно (перемир'я) можливе? Хоча б теоретично можливе?
На данному етапі.

Що пуйло буде робити з набирачючою хід реформацією на військовий стан свого оркосуспільства? Навіщо воно йому?

Стосовно боєприпасів, ударів... вильотів і т.д.
Сірійські міста скільки років і як потужно руйнували. З отим логістичним плечем. Десь ресурс брали. А зараз їх виробничі потужності спокійно пихтять та нарощуються.

Чисто теоретично зупинка масштабних бойових дій можлива при наших (вважай партнерів, бо це в них є зброя) ударах по рашистскій інфраструктурі.
Може поки орки, відчувши як воно коли в них руйнують, не дозріли до стадії перемоги за будь-яку ціну, вони погодяться на мир за будь-яку ціну. Тобто геть на свої рашинські кордони.
І то це теоретично, бо практично -- орки наврядчи погодяться.

До речі, подивіться на їх трансформацію: якщо при здачі Харківської області вони щось накшалт сумували-обурювалися-переймалися, то зараз спокійно сприймають здачу Херсону.
Щоб (аби) вигидніше воювати далі...

Все більше стверджуююся у своїй думці, що саме пуйлу і Ко потрібен головне - сам процес. Війни.
Тільки він гадав, що акуратної. За повної своєї переваги. А вийшло от як. Але й на це він згоден. Особливо тепер.
В принципі, всі агресори так починають... і програють.
Але заподіявши величезної шкоди іншим.

З.и. коли пуйлу потрібно було перемир'я ... він відводив танки від Тбілісі; і т.д. та тощо (задовільнившись анклавами і т.д.).
А не підвищував ставки.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 22 жов, 2022 17:19, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 17:19

Добровольца ГФТГ "Свобода" Алексея Щербину убили в Киеве
https://censor.net/ru/news/3375567/dobr ... li_v_kieve
21 октября в результате дорожного конфликта в Киеве убили добровольца ГФТГ "Свобода" Алексея Щербину. Мужчина готовил документы на мобилизацию в батальон "Свобода" в действующей армии. Источник: https://censor.net/ru/n3375567

"21 октября, около 16:00, в полицию Киева поступило сообщение о стрельбе на проспекте Глушкова. Прибыв на место происшествия, инспекторы увидели окровавленного мужчину. Блюстители порядка вызвали медиков и бросились оказывать первую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, между водителем "Хюндай" Щербиной и водителем "Lexus" возник конфликт из-за первоочередности проезда на дороге. Водитель и пассажиры внедорожника избили мужчину. Затем водитель "Lexus" произвел выстрел в сторону Щербины и вместе с товарищами скрылся на автомобиле.

34-летний потерпевший от полученных травм скончался.

Правоохранители задержали водителя и двух пассажиров "Lexus". При процессуальном согласовании окружной прокуратуры фигурантам готовится сообщение о подозрении.

Офицер батальона "Свобода" Андрей Ильенко призывает всех не оставлять просто так жестокое убийство.

"Если будут попытки их отмазать, ими займемся мы. Там уже будет без официальных процедур. Им лучше сесть сейчас. В тюрьме сейчас для них самое безопасное место. Итак, если кто-то захочет их отмазывать – вами мы тоже займемся. Со всеми соответствующими для вас последствиями", - написал он.

По его данным, у Щербины осталась жена и малыш. Источник: https://censor.net/ru/n3375567

Спущено с рук, бесчинства загулявших в ЛГБТ клубе, кланов имеющих гражданство РФ, ...
- Однозначно необходимо публично и НЕМЕДЛЕННО рассматривать "Дело", в отдельном производстве, или...
- Всё же начинать освобождение Украины с Киева? :?:
Kudrjavuy
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