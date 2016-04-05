Додано: Суб 22 жов, 2022 17:07

lapay написав: 15 листопада відбудеться саміт двадцятки. З фюрером ніхто не буде розмовляти, якщо не буде перемир'я. Можливо, саме тому посилився тиск терористичними обстрілами, вибух на полігоні Нової Землі теж може бути, як попередження на можливу симетричну відповідь Заходу на руйнування нашої інфраструктури. Можлива і повна насильна евакуація (переселення) цивільних з правого берега, перед відступом.

Фюреру потрібне перемир'я, він все більше посилює тиск і підвищує ставки. 15 листопада відбудеться саміт двадцятки. З фюрером ніхто не буде розмовляти, якщо не буде перемир'я. Можливо, саме тому посилився тиск терористичними обстрілами, вибух на полігоні Нової Землі теж може бути, як попередження на можливу симетричну відповідь Заходу на руйнування нашої інфраструктури. Можлива і повна насильна евакуація (переселення) цивільних з правого берега, перед відступом.Фюреру потрібне перемир'я, він все більше посилює тиск і підвищує ставки.

Ви гадаєте, що воно (перемир'я) можливе? Хоча б теоретично можливе?На данному етапі.Що пуйло буде робити з набирачючою хід реформацією на військовий стан свого оркосуспільства? Навіщо воно йому?Стосовно боєприпасів, ударів... вильотів і т.д.Сірійські міста скільки років і як потужно руйнували. З отим логістичним плечем. Десь ресурс брали. А зараз їх виробничі потужності спокійно пихтять та нарощуються.Чисто теоретично зупинка масштабних бойових дій можлива при наших (вважай партнерів, бо це в них є зброя) ударах по рашистскій інфраструктурі.Може поки орки, відчувши як воно коли в них руйнують, не дозріли до стадії перемоги за будь-яку ціну, вони погодяться на мир за будь-яку ціну. Тобто геть на свої рашинські кордони.І то це теоретично, бо практично -- орки наврядчи погодяться.До речі, подивіться на їх трансформацію: якщо при здачі Харківської області вони щось накшалт сумували-обурювалися-переймалися, то зараз спокійно сприймають здачу Херсону.Щоб (аби) вигидніше воювати далі...Все більше стверджуююся у своїй думці, що саме пуйлу і Ко потрібен головне - сам процес. Війни.Тільки він гадав, що акуратної. За повної своєї переваги. А вийшло от як. Але й на це він згоден. Особливо тепер.В принципі, всі агресори так починають... і програють.Але заподіявши величезної шкоди іншим.З.и. коли пуйлу потрібно було перемир'я ... він відводив танки від Тбілісі; і т.д. та тощо (задовільнившись анклавами і т.д.).А не підвищував ставки.