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Додано: Суб 22 жов, 2022 13:18
У Білорусі триває розгортання спільного регіонального угруповання військ РФ та РБ. Між білоруськими і російськими військовими розпочалися конфлікти на тлі національної приналежності та зухвалого ставлення росіян до білорусів, – повідомляє Генштаб ЗСУ.
Додано: Суб 22 жов, 2022 13:19
Там всё чётко сказано генерал лейтенантом
Глава государства очень правильно сказал, что мы не должны гнаться за сверхдорогостоящим вооружением. Мы должны исходить из оптимальной достаточности и эффективности, обращать внимание на то, что нужно, прежде всего, для обороны нашей страны.
Мангал довольно дёшево и сердито.
Додано: Суб 22 жов, 2022 14:41
Пан beee: Кдє Хотаб, которий заявлял, что нєвозможно унічтожить инфраструкту?
Пані Віталька із Ірпеня: "Нашлі что чітать"
Та сама Віталька через годину:
Сбито 18 ракет за 4 часа!!! Это рекорд или было больше?
Хай вже визначаться між собою. Але спочатку Вітальку до кінця познайомити з самою собою.
Занавіс.
З.І. Найцікавіше, істерика beee про знищену інфраструктуру проявляється в написанні своїх істерик цим паном не на папірці наслюнявненим олівцем, а в (електрозалежному) інтернеті з зарядженого гаджета. І мився він сьогодні не в відрі , нагрітому на вогні.
Скоро Мико видохне. Але важко стане Херсону.
Враховуючи, що вони повністю вивозять (грабують) всю інфраструктуру від лікарень до держустанов, це місто буде привидом.
Додано: Суб 22 жов, 2022 15:31
Виявляється Лондон (та інші міста Британії) німці бомбили 62 ночі без зупинок. Сотнями літаків кожен з яких брав сотню шахідів (в перерахунку на вибухівку). При цьому британці умудрились побувати більше тисячі літаків, під бомбами. Не чекаючи на допомогу Америки.
Востаннє редагувалось Ukrainian в Суб 22 жов, 2022 17:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 22 жов, 2022 15:33
Сегодня, сработала Оса 10.
- Истребитель, не рассмотрел МИГ или СУ - ушел
Сам факт - стали в наглую заходить с тыла.
Додано: Суб 22 жов, 2022 16:29
будешь так нежно своих сокамерников называть, там принято позерство и гомосексуальный юмор, все что ты тут всем демонстрируешь, видимо считая, что это выглядит круто. В моем круге общения за такой юмор с тобой бы перестали за руку здороваться.
мой ник - vitaliian. Надо объяснять что имена коверкают люди с интеллектом детского сада и младшей школы? Примерно в 14 лет дети уже стараются выглядеть как взрослые, поэтому у большинства эта дурь проходит, но не у всех. Называется инфантилизм.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 22 жов, 2022 17:07, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 22 жов, 2022 16:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
15 листопада відбудеться саміт двадцятки. З фюрером ніхто не буде розмовляти, якщо не буде перемир'я. Можливо, саме тому посилився тиск терористичними обстрілами, вибух на полігоні Нової Землі теж може бути, як попередження на можливу симетричну відповідь Заходу на руйнування нашої інфраструктури. Можлива і повна насильна евакуація (переселення) цивільних з правого берега, перед відступом.
Фюреру потрібне перемир'я, він все більше посилює тиск і підвищує ставки.
Додано: Суб 22 жов, 2022 17:07
Ви гадаєте, що воно (перемир'я) можливе? Хоча б теоретично можливе?
На данному етапі.
Що пуйло буде робити з набирачючою хід реформацією на військовий стан свого оркосуспільства? Навіщо воно йому?
Стосовно боєприпасів, ударів... вильотів і т.д.
Сірійські міста скільки років і як потужно руйнували. З отим логістичним плечем. Десь ресурс брали. А зараз їх виробничі потужності спокійно пихтять та нарощуються.
Чисто теоретично зупинка масштабних бойових дій можлива при наших (вважай партнерів, бо це в них є зброя) ударах по рашистскій інфраструктурі.
Може поки орки, відчувши як воно коли в них руйнують, не дозріли до стадії перемоги за будь-яку ціну, вони погодяться на мир за будь-яку ціну. Тобто геть на свої рашинські кордони.
І то це теоретично, бо практично -- орки наврядчи погодяться.
До речі, подивіться на їх трансформацію: якщо при здачі Харківської області вони щось накшалт сумували-обурювалися-переймалися, то зараз спокійно сприймають здачу Херсону.
Щоб (аби) вигидніше воювати далі...
Все більше стверджуююся у своїй думці, що саме пуйлу і Ко потрібен головне - сам процес. Війни.
Тільки він гадав, що акуратної. За повної своєї переваги. А вийшло от як. Але й на це він згоден. Особливо тепер.
В принципі, всі агресори так починають... і програють.
Але заподіявши величезної шкоди іншим.
З.и. коли пуйлу потрібно було перемир'я ... він відводив танки від Тбілісі; і т.д. та тощо (задовільнившись анклавами і т.д.).
А не підвищував ставки.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 22 жов, 2022 17:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 22 жов, 2022 17:19
Спущено с рук, бесчинства загулявших в ЛГБТ клубе, кланов имеющих гражданство РФ, ...
- Однозначно необходимо публично и НЕМЕДЛЕННО рассматривать "Дело", в отдельном производстве, или...
- Всё же начинать освобождение Украины с Киева?
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