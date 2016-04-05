detroytred написав:Ви гадаєте, що воно (перемир'я) можливе? Хоча б теоретично можливе? На данному етапі.
Припинення вогню, я пишу про бажання фюрера, чи підримає це бажання український народ і влада - окрема тема.
Чисто теоретично зупинка масштабних бойових дій можлива при наших (вважай партнерів, бо це в них є зброя) ударах по рашистскій інфраструктурі. Може поки орки, відчувши як воно коли в них руйнують, не дозріли до стадії перемоги за будь-яку ціну, вони погодяться на мир за будь-яку ціну. Тобто геть на свої рашинські кордони. І то це теоретично, бо практично -- орки наврядчи погодяться.
В нас немає крилатих ракет, Захід нам їх не дасть, і не буде бити по території рф, щоб не було третьої світової. Про випробування на полігоні я згадав, як дотаткове підтвердження серьозності намірів ядерної відповіді кацапів на масовані руйнування свого впк чи інфраструктури.
До речі, подивіться на їх трансформацію: якщо при здачі Харківської області вони щось накшалт сумували-обурювалися-переймалися, то зараз спокійно сприймають здачу Херсону. Щоб (аби) вигидніше воювати далі...
Все більше стверджуююся у своїй думці, що саме пуйлу і Ко потрібен головне - сам процес. Війни. Тільки він гадав, що акуратної. За повної своєї переваги. А вийшло от як. Але й на це він згоден. Особливо тепер. В принципі, всі агресори так починають... і програють. Але заподіявши величезної шкоди іншим.
Власне, саме фюрер шукає перемир'я, війна руйнує його армію і економіку. Він вже зупинявся, у 2014-2015 роках, хоча міг продовжувати наступати, зараз він навіть цю здатність втратив, перемир'я дозволить зупинити падіння в прірву його країни.
Рідні загиблого 25-річного Дмитра Спасюка вважають, що піп МП образився, адже його не запросили служити панахиду. Замість священика московського патріархату відспівував священик Православної церкви України із сусіднього села. Піп МП замкнув двері храму та не відповідав на дзвінки. Відспівувати загиблого довелося прямо на вулиці, перед зачиненою церквою.
"Брат помер за Україну. Його вбили росіяни. Було б некрасиво, зневажливо, щоб похоронами займалася церква московського патріархату", - розповів брат Спасюка.
У селі Чорна Тиса, де народився та виріс захисник України, є тільки одна церква. Колись її будували усім селом, проте вона підпорядковується до МП. Місцевого священика просили, аби той дозволив занести труну та провести панахиду у храмі.
Коли йому зателефонували родичі загиблого, той обурився. Піп кинув трубку та виключив телефон, після чого з ним ніхто не зміг зв'язатися.
Спасюк пішов служити у 2018 році, згодом його демобілізували. На момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну він був за кордоном. Проте коли Спасюк дізнався про те, що рашисти почали атакувати мирні міста та вбивати мирне населення, він одразу приїхав та пішов на фронт. 7 жовтня захисник України загинув на Херсонщині.
Коли люди прийшли на відспівування Спасюка, вони були вражені. Панахиду довелося проводити біля закритих дверей церкви. Селяни кажуть, що раніше вони ходили до храму, проте після 24 лютого йти до попів МП мало хто хоче.
Коли журналісти зателефонували священику, той почав голосно кричати та стверджувати, що він нібито нічого не знав про скандал. Піп казав, що йому нібито ніхто не дзвонив та не просив ключі від храму. Проте він визнав, що не пустив би священика УПЦ до церкви, навіть якщо б дозволив занести труну.
Ведь культовые установы принадлежат ... не Церкви, а ГРОМАДЕ. Попу 24 часа на освобождение церкви и вопросов по сути больше нет. При чём на сбор пожитков только и конкретно "личных", ведь там он человек наёмный. Наёмный громадой, которую имеет.
vitaliian написав:В моем круге общения за такой юмор с тобой бы перестали за руку здороваться.
В моєму колі не здороваються з тими, хто каже "Нашлі что чітать", коли сам активно читає. При цьому неодноразово викрикуючи "ти у мєня в чорном спіскє" Чи це шиза? Розум не знає, що роблять власні очі?))
vitaliian написав:гомосексуальный юмор
Я розумію, що поряд з чоловіками (в даному випадку з beee) у тебе виникають думки про це, проте я жодним словом чи півсловом не натякав, що вам потрібно цим займатись. Я казав про те, що вам двом треба зібратись і визначитись, чи успішно працює укр ППО? Чи все-таки всю інфраструктуру держави знищили, як про це зранку закричав beee. А от вже потім ти можеш зайнятись тим, про що мрієш і натякаєш.
lapay написав:В нас немає крилатих ракет, Захід нам їх не дасть
Хто б півроку тому повірив, що нам дадуть далекобійне ППО чи протикорабельні комплекси на 300 км. Чим принципово після цього відрізняється ОТРК (земля-земля) на 300 чи 500 км.
Звичайно, шо орки не віддадуть без бою правобережжя Херсонщини, але можна поговорити про те, що буде , коли це трапиться. А тоді звичайні Хаймарси будуть діставати навіть до Армянська. З Берислава.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 22 жов, 2022 18:30, всього редагувалось 3 разів.
lapay написав:В нас немає крилатих ракет, Захід нам їх не дасть, і не буде бити по території рф, щоб не було третьої світової. Про випробування на полігоні я згадав, як дотаткове підтвердження серьозності намірів ядерної відповіді кацапів на масовані руйнування свого впк чи інфраструктури.
В москве обновляют таблички для бомбоубежищ. В подвалах московских больниц и поликлиник начали оборудовать укрытия. Конкретное предназначение укрытий при этом не ясно. В укрытия проводят свет, связь и закупают туда воду, фонари и одноразовую посуду. https://dron.media/novosti/v-moskve-obn ... boubezhish
Hotab написав:Хто б півроку тому повірив, що нам дадуть далекобійне ППО чи протикорабельні комплекси на 300 км. Чим принципово після цього відрізняється ОТРК (земля-земля) на 300 чи 500 км.
Відрізняється вибуховим зарядом. Кацапи били по нашій інфраструктурі протикорабельними ракетами, ми - ні. Заборона бити американською зброєю по території рф не була знята навіть після "референдумів", а удари по нашій інфраструктурі були з першого дня великого вторгнення, тому..
Рідні загиблого 25-річного Дмитра Спасюка вважають, що піп МП образився, адже його не запросили служити панахиду. Замість священика московського патріархату відспівував священик Православної церкви України із сусіднього села. Піп МП замкнув двері храму та не відповідав на дзвінки. Відспівувати загиблого довелося прямо на вулиці, перед зачиненою церквою.
"Брат помер за Україну. Його вбили росіяни. Було б некрасиво, зневажливо, щоб похоронами займалася церква московського патріархату", - розповів брат Спасюка.
У селі Чорна Тиса, де народився та виріс захисник України, є тільки одна церква. Колись її будували усім селом, проте вона підпорядковується до МП. Місцевого священика просили, аби той дозволив занести труну та провести панахиду у храмі.
Коли йому зателефонували родичі загиблого, той обурився. Піп кинув трубку та виключив телефон, після чого з ним ніхто не зміг зв'язатися.
Спасюк пішов служити у 2018 році, згодом його демобілізували. На момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну він був за кордоном. Проте коли Спасюк дізнався про те, що рашисти почали атакувати мирні міста та вбивати мирне населення, він одразу приїхав та пішов на фронт. 7 жовтня захисник України загинув на Херсонщині.
Коли люди прийшли на відспівування Спасюка, вони були вражені. Панахиду довелося проводити біля закритих дверей церкви. Селяни кажуть, що раніше вони ходили до храму, проте після 24 лютого йти до попів МП мало хто хоче.
Коли журналісти зателефонували священику, той почав голосно кричати та стверджувати, що він нібито нічого не знав про скандал. Піп казав, що йому нібито ніхто не дзвонив та не просив ключі від храму. Проте він визнав, що не пустив би священика УПЦ до церкви, навіть якщо б дозволив занести труну.
Ведь культовые установы принадлежат ... не Церкви, а ГРОМАДЕ. Попу 24 часа на освобождение церкви и вопросов по сути больше нет. При чём на сбор пожитков только и конкретно "личных", ведь там он человек наёмный. Наёмный громадой, которую имеет.
до речи, церква- це релігійне об'єднання громадян (релігійна організація)
а той будинок, що будувало село-це храм, якщо споруда не належіть УПЦ МП, і не є їх власністю, а укладено договір оренди-то громада має право розірвати цей договір
Hotab написав:Звичайно, шо орки не віддадуть без бою правобережжя Херсонщини, але можна поговорити про те, що буде , коли це трапиться. А тоді звичайні Хаймарси будуть діставати навіть до Армянська. З Берислава.
Дуже тривожно зараз за українців, які там перебувають. Кацапи вже зливають воду на ГЕС, ймовірно, підірвуть. Що далі? Мико вже готовий приймати херсонят, але чи зможуть вони безпечно виїхати?
У "ДНР" зізналися, що два роки потай нібито "експортували" чавун до Туреччини. Про це заявив Євген Пронін, який називає себе директором ливарного підприємства "Донметекспо". https://www.ostro.org/ua/general/society/news/650207/ Зазначається, що це підприємство окупанти запустили на базі Зуївського енергомеханічного заводу в Зугресі.
За словами колабораціоніста, з початку 2020 року "Донметекспо" експортувало до Туреччини 4 тис. тонн чушкового чавуну.
Почему никто не говорит о металлоломе, угле, хлебе,... Что не было системной работы по этому поводу?