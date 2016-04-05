...Россия стратегически проиграла войну. Украина превосходит противника на конвенциональном уровне. Беспредельно выше мотивация ее воинов. С каждым новым траншем военной помощи растет технологическое преимущество украинской армии. Запад осознал, что Украина сегодня является лидером Свободного мира, героически сражающимся за его безопасность. Ядерный шантаж, на который так рассчитывал диктатор, был решительно отвергнут, несмотря на все усилия огромной клаки кремлевских агентов и полезных буржуазных идиотов: всех этих масков, макронов, меркелей, трампов, обам, пап францисков и прочей нечисти.Добрый русский народ на протяжении своей героической истории не только прощал своим вождям любые самые чудовищные преступления как против него самого, так и против иных братских народов, но и с энтузиазмом возвеличивал этих маньяков, если их преступления приводили к «военной победе». Но горе побежденному диктатору.Даже самая эффективная в мировой истории пропагандистская машина не сможет бесконечно превращать в массовом сознании военные поражения в жесты доброй воли, перегруппировки соединений и выравнивания фронтов. Неотвратимое в рамках военной логики освобождение ЗСУ Херсона станет триггером обрушения карточного домика политической системы путинской Дзюдохерии. Диктатор потеряет власть. И с нею вскоре и жизнь.Значит, неизбежное в реале освобождение Херсона ни в коем случае не должно произойти в информационном пространстве.Да, российские оккупанты покинут правый берег Днепра. Но это незначительное событие будет смыто (в буквальном смысле этого слова!) в сознании российского обывателя гораздо более масштабным драматическим инфоповодом – техногенной катастрофой европейского масштаба. Киевские людоеды взорвут дамбу Каховской ГЭС. Тысяч людей погибнут, город будет разрушен. Это новое чудовищное преступление украинских неонацистов потребует жестокого возмездия их городам силами наших славных воздушно-космических сил.Предъявленный телепиплу палач Алеппо генерал-олигофрен Суровикин прорычал нам по слогам с телесуфлера контуры этого «непростого решение».Сколько таких многоходовочек провернули Путин с верным Патрушевым, начиная с взрывов домов осенью 1999 года, приведших их к власти, с которой сегодня спустя 23 года ему так страшно расставаться.«Непростое решение» не спасет Россию от поражения в войне. Но наш герой оперирует сейчас в режиме «мне бы день простоять, да ночь продержаться». Чтобы не выволокли его в эту самую ночь за шиворот из бункера, как его старого знакомца генсека Ху со съезда....российский политолог Андрей Пионтковский