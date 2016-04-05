prodigy написав:до речи, церква- це релігійне об'єднання громадян (релігійна організація)
а той будинок, що будувало село-це храм, якщо споруда не належіть УПЦ МП, і не є їх власністю, а укладено договір оренди-то громада має право розірвати цей договір
Дик і я про це! Хіба що зі знанням місцевої корумпованої системи. Але дивним чином створення своєї церкви, та переход до неї форсувався за попередників, а зараз, дивним чином стан різко погіршився. З відвертими шествіями за ковіду, чи під обстрілами,... - Що єдиним чином свідчить за центральну керуючу компанію за межами України.
Ещё одна "интересная новость", только кастрированная... - кто в меня "бросал камни" по этому поводу годами ранее?
Меркель сделала вклад в развязывание войны в Украине, - министр юстиции Германии Бушман https://censor.net/ru/news/3375577/merk ... ii_bushman По мнению министра юстиции Германии Марко Бушмана, политика Ангелы Меркель после аннексии Крыма в значительной степени привела к войне в Украине.
Об этом он сказал в интервью Welt, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Министр заявил о структурных параллелях в ситуации безопасности в Европе сегодня и в 1938 году.
"Мы имеем дело с диктаторами, которые выдвигают территориальные претензии. И которые рассчитывают на то, что западные демократии оставят их под давлением. Тогда считалось, что речь идет о Чехословакии. Так же многие считали, что речь идет о Крыме. Или потом об Украине. Но это не так. Здесь атакована вся наша система ценностей" - сказал Бушман.
По его словам, политикой примирения ничего нельзя достичь.
"Диктатор воспринимает это лишь как приглашение. Насколько мы знаем сегодня, то, что мы, немцы, протолкнули газопровод "Северный поток-2" после аннексии Крыма, было нашим вкладом в развязывание войны в Украине", - заявил Бушман.
Он также упомянул о массированных российских дестабилизационных операциях в странах Балтии.
"В случае нападения на наших партнеров по НАТО там, мы фактически стали бы стороной вооруженного конфликта из-за обязательств НАТО по оказанию помощи", - отметил он.
Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель на прошлой неделе заявила, что не считает ошибочным свое решение увеличить закупку природного газа у России, утверждая, что тогда это было выгоднее сжиженного природного газа. Источник: https://censor.net/ru/n3375577
По поводу "газа она подставила Германию" - дословно я бы не делал такой акцент, но в умолчании целый пакет "вопросов", которые начали всплывать с тех пор, когда выяснилось, что фактически весь Бундестаг работал под контролем ФСБ.
И сейчас, РФ использует все доступные рычаги влияния.
fler написав:Кацапи вже зливають воду на ГЕС, ймовірно, підірвуть. Що далі?
Змусьте себе мислити логічно.. 1 Якщо спускають воду - то точно не збираються підривати.... Адже для більш руйнівного ефекту потрібно не спускати, а навпаки - підвищувати рівень перед плотиною 2 Якби під затоплення не потрапляло наше населення - з точки зору військового - я б підірвав плотину за 15 годин до того , як фронт буде прорваний...і мав би ще 100 годин , на те щоб добити все угруповання...
Отже педераційники спускаючи воду, дають зрозуміти що вони до смерті бояться нашого наступу і думаючи що ми такі як вони (не будемо рахуватись з життями нашого населення) - будемо використовувати крім військових ще й природні засоби знищення.
ПС По енергопостачанню Всі , хто може собі позволити генератор, сонячну панель чи акамуляторну батарею - повинні це зробити.. Не для того щоб допомогти Державі( вплив(допомога) від цих дій для енергосистеми - буде мізерний) А для того щоб утримати свій рівень життя...а для себе коханого можна витратити гроші не рахуючись з економічною доцільністю... Крім тих хто зможе це зробити - цим зможуть скористатись і сусіди...а разом МИ СИЛА.
съездил на дачу с ночёвкой под линию, орки насыпают по окрестностям 120ми минами и градами, сегодня слышал танк, который бил по ближним целям, наверное дачи расстреливал...по Степногорску сегодня града насыпали...иногда у орков происходят бахи, возможно наша арта сыпет издалека...
Ukrainian написав: Виявляється Лондон (та інші міста Британії) німці бомбили 62 ночі без зупинок. Сотнями літаків кожен з яких брав сотню шахідів (в перерахунку на вибухівку). При цьому британці умудрились побувати більше тисячі літаків, під бомбами. Не чекаючи на допомогу Америки.
А ми і в мирний час не змогли довести Грім2 до серії. Та навіть Вільху, яка стояла вже на потоці, умудрились не замовляти у мирний час цілих 2,5 довоєнні роки. Якщо нам розбомбили виробництва - потрібно їх розосереджувати по дрібних виробництвах і відновлювати. Найбільш відповідальні техпроцеси - винести у дружні країни. Не можна повністю надіятись на ленд-лізи, як це робить наша влада. Західна зброя лише доповнення до власної зброї для наближення перемоги.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 22 жов, 2022 19:48, всього редагувалось 1 раз.
О дамбе и не только... Хотя я бы рекомендовал ознакомиться со всей статьёй.
https://www.kasparov.ru/material.php?id=6353FD149E45E ... Россия стратегически проиграла войну. Украина превосходит противника на конвенциональном уровне. Беспредельно выше мотивация ее воинов. С каждым новым траншем военной помощи растет технологическое преимущество украинской армии. Запад осознал, что Украина сегодня является лидером Свободного мира, героически сражающимся за его безопасность. Ядерный шантаж, на который так рассчитывал диктатор, был решительно отвергнут, несмотря на все усилия огромной клаки кремлевских агентов и полезных буржуазных идиотов: всех этих масков, макронов, меркелей, трампов, обам, пап францисков и прочей нечисти.
Добрый русский народ на протяжении своей героической истории не только прощал своим вождям любые самые чудовищные преступления как против него самого, так и против иных братских народов, но и с энтузиазмом возвеличивал этих маньяков, если их преступления приводили к «военной победе». Но горе побежденному диктатору.
Даже самая эффективная в мировой истории пропагандистская машина не сможет бесконечно превращать в массовом сознании военные поражения в жесты доброй воли, перегруппировки соединений и выравнивания фронтов. Неотвратимое в рамках военной логики освобождение ЗСУ Херсона станет триггером обрушения карточного домика политической системы путинской Дзюдохерии. Диктатор потеряет власть. И с нею вскоре и жизнь.
Значит, неизбежное в реале освобождение Херсона ни в коем случае не должно произойти в информационном пространстве.
Да, российские оккупанты покинут правый берег Днепра. Но это незначительное событие будет смыто (в буквальном смысле этого слова!) в сознании российского обывателя гораздо более масштабным драматическим инфоповодом – техногенной катастрофой европейского масштаба. Киевские людоеды взорвут дамбу Каховской ГЭС. Тысяч людей погибнут, город будет разрушен. Это новое чудовищное преступление украинских неонацистов потребует жестокого возмездия их городам силами наших славных воздушно-космических сил.
Предъявленный телепиплу палач Алеппо генерал-олигофрен Суровикин прорычал нам по слогам с телесуфлера контуры этого «непростого решение».
Сколько таких многоходовочек провернули Путин с верным Патрушевым, начиная с взрывов домов осенью 1999 года, приведших их к власти, с которой сегодня спустя 23 года ему так страшно расставаться.
«Непростое решение» не спасет Россию от поражения в войне. Но наш герой оперирует сейчас в режиме «мне бы день простоять, да ночь продержаться». Чтобы не выволокли его в эту самую ночь за шиворот из бункера, как его старого знакомца генсека Ху со съезда. ... российский политолог Андрей Пионтковский