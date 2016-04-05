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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2502250325042505
Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 21:33

Генштаб ВСУ уточнил данные по сегодняшнему ракетеому удару по Украине: оккупанты использовали 40 крылатых ракет и 16 дронов-камикадзе, из них были сбиты 20 ракет и 11 дронов. Остальные смогли ударить по энергетической системе Украины, в результате чего без света остались жители ряда областей, среди наиболее пострадавших - Хмельницкая, Черкасская, Волынская и Николаевская области.
https://t.me/yigal_levin/33849
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 21:36

Внимаем цифрам:
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Кристин Ламбрехт требуют от немецкого минфина выделить втрое больше денег на помощь Украине. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на письмо министров.
На поставку вооружения для Украины в бюджете Германии на 2023 год предусмотрено всего €697 млн. Однако главы МИД и минобороны требуют выделить втрое больше – €2,2 млрд.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/min ... 32289.html
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 22:00

  ТИХИЙ написав:
  flyman написав:Логічно було би розгорнути наступа на Мелітополь і розрізати фронт пополам.
А тим часом Херсон брати на ізмор.

"Они надеются нас взять живьём, дети! Они не знают, что теперь нас трое. Я дам вам парабеллум" 8)

ХЗ
-> Херсон -> Новая Каховка
-> Мелитополь -> Бердянск
НО для этого нужны ресурсы
думаю Генштабу виднее и надеюсь на хорошие новости в ближайшее время)
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 22:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://wservice.ua.energy/entsoe/getdefault
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 08:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.epravda.com.ua/publications ... 19/692825/
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 08:52

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