Генштаб ВСУ уточнил данные по сегодняшнему ракетеому удару по Украине: оккупанты использовали 40 крылатых ракет и 16 дронов-камикадзе, из них были сбиты 20 ракет и 11 дронов. Остальные смогли ударить по энергетической системе Украины, в результате чего без света остались жители ряда областей, среди наиболее пострадавших - Хмельницкая, Черкасская, Волынская и Николаевская области. https://t.me/yigal_levin/33849
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Кристин Ламбрехт требуют от немецкого минфина выделить втрое больше денег на помощь Украине. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на письмо министров. На поставку вооружения для Украины в бюджете Германии на 2023 год предусмотрено всего €697 млн. Однако главы МИД и минобороны требуют выделить втрое больше – €2,2 млрд. Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/min ... 32289.html