ХЗ
-> Херсон -> Новая Каховка
-> Мелитополь -> Бердянск
НО для этого нужны ресурсы
думаю Генштабу виднее и надеюсь на хорошие новости в ближайшее время)
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Додано: Суб 22 жов, 2022 22:00
ХЗ
-> Херсон -> Новая Каховка
-> Мелитополь -> Бердянск
НО для этого нужны ресурсы
думаю Генштабу виднее и надеюсь на хорошие новости в ближайшее время)
Додано: Суб 22 жов, 2022 22:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 23 жов, 2022 08:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 23 жов, 2022 09:20
Додано: Нед 23 жов, 2022 09:44
Banderlog
Балаблл этот тимченко, по факту все совсем не так, пусть раскажет как из-за удара по криворожской ТЭС на днях, станция села на "0", а резервные дизель-генераторы оказались в нерабочем сосоянии и это на 8 месяц войны, в итоге ротора турбины простояли 5 часов в одном положении и с очень высокой долей вероятности получили прогиб, а это все...
Додано: Нед 23 жов, 2022 11:11
Гарні новини з Харкова. Вже тиждень як лишається зачистити 1% території області від ворога
А Бєлгороду шось часто прилітає (щодня) - то з Курську, то з Воронежу
Тим часом, кацапи сьогодні в 12-00 повідомили, що в селище Середа (Бєлгородська обл.) зайшли танки ВСУ та ведуть обстріл Шебекино.
Мабуть, пішли "асвабаждать"
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