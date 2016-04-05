RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2503250425052506>
Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 22:00

  ТИХИЙ написав:
  flyman написав:Логічно було би розгорнути наступа на Мелітополь і розрізати фронт пополам.
А тим часом Херсон брати на ізмор.

"Они надеются нас взять живьём, дети! Они не знают, что теперь нас трое. Я дам вам парабеллум" 8)

ХЗ
-> Херсон -> Новая Каховка
-> Мелитополь -> Бердянск
НО для этого нужны ресурсы
думаю Генштабу виднее и надеюсь на хорошие новости в ближайшее время)
Прохожий
 
Повідомлень: 12848
З нами з: 05.06.13
Подякував: 872 раз.
Подякували: 1409 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 22:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://wservice.ua.energy/entsoe/getdefault
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 436
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 08:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.epravda.com.ua/publications ... 19/692825/
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 436
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 08:52

Schmit
 
Повідомлень: 3303
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 09:01

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14764
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2939 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 09:20

Российские СМИ сообщают, что произошел взрыв на пороховом заводе в Перми, производившем боеприпасы для реактивной артиллерии оккупантов, имеются данные о смерти двух работников, четверо находятся под завалами.

vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14764
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2939 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 09:44

Banderlog
Балаблл этот тимченко, по факту все совсем не так, пусть раскажет как из-за удара по криворожской ТЭС на днях, станция села на "0", а резервные дизель-генераторы оказались в нерабочем сосоянии и это на 8 месяц войны, в итоге ротора турбины простояли 5 часов в одном положении и с очень высокой долей вероятности получили прогиб, а это все...
Diablo1977
 
Повідомлень: 347
З нами з: 05.10.08
Подякував: 28 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 11:11

Гарні новини з Харкова. Вже тиждень як лишається зачистити 1% території області від ворога 8)
А Бєлгороду шось часто прилітає (щодня) - то з Курську, то з Воронежу :roll: :wink:
Тим часом, кацапи сьогодні в 12-00 повідомили, що в селище Середа (Бєлгородська обл.) зайшли танки ВСУ та ведуть обстріл Шебекино.
Мабуть, пішли "асвабаждать" :roll: :wink:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3318
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1082 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 12:30

  fler написав:Гарні новини з Харкова. Вже тиждень як лишається зачистити 1% території області від ворога 8)

Оказывается, отсутствие подвижек в течение недели можно квалифицировать как "новость", о как ... Что дальше? "Хорошие новости: уже месяц, как остаётся освободить всего 1 процент"?
juristkostya
 
Повідомлень: 4988
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 12:32

  Banderlog написав:https://wservice.ua.energy/entsoe/getdefault

И какие можно сделать выводы?
juristkostya
 
Повідомлень: 4988
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2503250425052506>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 105496
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 468372
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4049
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1347)
23.10.2022 14:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.