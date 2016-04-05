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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2503250425052506
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 12:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Прохожий написав:ХЗ
-> Херсон -> Новая Каховка
-> Мелитополь -> Бердянск
НО для этого нужны ресурсы
думаю Генштабу виднее и надеюсь на хорошие новости в ближайшее время)
Думаю в ближ. время раша откатится с Энергодара в сторону Мелитополя. ЗСУ активно продвигаются на Херсонском направлении и слишком большой клин получается в районе Энергодара. А надо держать линию фронта прямую, а иначе этот рашинский клин может попасть в окружение.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 12:52

Очередной военный самолёт упал на жилые дома

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 12:53

  juristkostya написав:
  fler написав:Гарні новини з Харкова. Вже тиждень як лишається зачистити 1% території області від ворога 8)

Оказывается, отсутствие подвижек в течение недели можно квалифицировать как "новость", о как ... Что дальше?


По-перше, про це ще не писали в новинах, тому - "новина".
По-друге, нерозуміння вами (який знаходиться у Харкові) цієї новини можна кваліфікувати як "дебілізм". Адже цілком очевидно, що в умовах поповнення кацапських позицій тисячами чмобіків зачистка трохи ускладнюється, бо потрібно їх перемелювати у більшій кількості. Що власне зараз і відбувається.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 13:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Та навіть Вільху, яка стояла вже на потоці, умудрились не замовляти у мирний час цілих 2,5 довоєнні роки.

Замовляли Вільху двічі, перший раз 98 ракет, другий раз - об'єм невідомий.
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 13:43

  vitaliian написав:https://t.me/sergiinaumovych/4140?single


Літак Су-30 вилетів з авіазаводу на випробувальний політ.
Обидва пілоти загинули, тому що задихнулися ще на висоті (вперше в житті чую про таке пояснення в авіакатастрофі).
Кажуть, Іран замовив на тому заводі літаки Су-35? Ну-ну..
fler
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