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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 23 жов, 2022 12:36
Прохожий написав:
ХЗ
-> Херсон -> Новая Каховка
-> Мелитополь -> Бердянск
НО для этого нужны ресурсы
думаю Генштабу виднее и надеюсь на хорошие новости в ближайшее время)
Думаю в ближ. время раша откатится с Энергодара в сторону Мелитополя. ЗСУ активно продвигаются на Херсонском направлении и слишком большой клин получается в районе Энергодара. А надо держать линию фронта прямую, а иначе этот рашинский клин может попасть в окружение.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 23 жов, 2022 12:52
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vitaliian
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Додано: Нед 23 жов, 2022 12:53
juristkostya написав: fler написав:
Гарні новини з Харкова. Вже тиждень як лишається зачистити 1% території області від ворога
Оказывается, отсутствие подвижек в течение недели можно квалифицировать как "новость", о как ... Что дальше?
По-перше, про це ще не писали в новинах, тому - "новина".
По-друге, нерозуміння вами (який знаходиться у Харкові) цієї новини можна кваліфікувати як "дебілізм". Адже цілком очевидно, що в умовах поповнення кацапських позицій тисячами чмобіків зачистка трохи ускладнюється, бо потрібно їх перемелювати у більшій кількості. Що власне зараз і відбувається.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 13:34
Schmit написав:
Та навіть Вільху, яка стояла вже на потоці, умудрились не замовляти у мирний час цілих 2,5 довоєнні роки.
Замовляли Вільху двічі, перший раз 98 ракет, другий раз - об'єм невідомий.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 13:43
vitaliian написав:
https://t.me/sergiinaumovych/4140?single
Літак Су-30 вилетів з авіазаводу на випробувальний політ.
Обидва пілоти загинули, тому що задихнулися ще на висоті (вперше в житті чую про таке пояснення в авіакатастрофі).
Кажуть, Іран замовив на тому заводі літаки Су-35? Ну-ну..
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Додано: Нед 23 жов, 2022 14:02
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 23 жов, 2022 14:14
То не житловий будинок, а деревянні бараки
. В цьому вся кацапія - літак за 30 млн. доларів денацифікує деревяні бараки місцевих орків.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 14:14
Проблема с взрывом плотины Каховской ГЭС, на мой взгляд, не столько в том, что будут затоплены населенные пункты (кстати от этого пострадают и находящиеся там орки, а также прекратится подача воды в крым по СКК), сколько в том, что может нарушится охлаждение реакторов ЗАЭС, соотв. начаться их разрушение и возможный выброс радиации по типу ЧАЭС. Да, там есть отгороженый от Каховского водохранилища пруд-охладитель, но никто не проверял, что будет с ним, если уровень воды в водохранилище резко упадет.
Приравняет ли G7 и НАТО разрушение блоков ЗАЭС и соотв. выход радиактивных веществ к применению рашкой ЯО и применит ли ранее обещанные ими ответные действия ?
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yanyura
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Додано: Нед 23 жов, 2022 14:52
yanyura написав:
Приравняет ли G7 и НАТО разрушение блоков ЗАЭС и соотв. выход радиактивных веществ к применению рашкой ЯО и применит ли ранее обещанные ими ответные действия ?
ИМХО лучше это не проверять)
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Додано: Нед 23 жов, 2022 15:13
yanyura написав:
Приравняет ли G7 и НАТО разрушение блоков ЗАЭС и соотв. выход радиактивных веществ к применению рашкой ЯО и применит ли ранее обещанные ими ответные действия ?
Застосує, тільки крилати ракети малоефективні проти розгорнутого війська, на відміну від інфраструктури.
Але навряд чи підірвуть, швидше схоже на залякування цивільних з метою посилення евакуації/депортації. В цей файл можна додати і заяви оленевода про брудну бомбу в Миколаєві. Найгірше може бути, якщо оголосять примусову евакуацію, хоча навіть сталін до цього не доходив.
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lapay
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