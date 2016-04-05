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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2505250625072508>
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 15:44

  lapay написав:
  detroytred написав:Ви гадаєте, що воно (перемир'я) можливе? Хоча б теоретично можливе?
На данному етапі.

Припинення вогню, я пишу про бажання фюрера, чи підримає це бажання український народ і влада - окрема тема.
Чисто теоретично зупинка масштабних бойових дій можлива при наших (вважай партнерів, бо це в них є зброя) ударах по рашистскій інфраструктурі.
Може поки орки, відчувши як воно коли в них руйнують, не дозріли до стадії перемоги за будь-яку ціну, вони погодяться на мир за будь-яку ціну. Тобто геть на свої рашинські кордони.
І то це теоретично, бо практично -- орки наврядчи погодяться.

В нас немає крилатих ракет, Захід нам їх не дасть, і не буде бити по території рф, щоб не було третьої світової. Про випробування на полігоні я згадав, як дотаткове підтвердження серьозності намірів ядерної відповіді кацапів на масовані руйнування свого впк чи інфраструктури.
До речі, подивіться на їх трансформацію: якщо при здачі Харківської області вони щось накшалт сумували-обурювалися-переймалися, то зараз спокійно сприймають здачу Херсону.
Щоб (аби) вигидніше воювати далі...

Все більше стверджуююся у своїй думці, що саме пуйлу і Ко потрібен головне - сам процес. Війни.
Тільки він гадав, що акуратної. За повної своєї переваги. А вийшло от як. Але й на це він згоден. Особливо тепер.
В принципі, всі агресори так починають... і програють.
Але заподіявши величезної шкоди іншим.

Власне, саме фюрер шукає перемир'я, війна руйнує його армію і економіку. Він вже зупинявся, у 2014-2015 роках, хоча міг продовжувати наступати, зараз він навіть цю здатність втратив, перемир'я дозволить зупинити падіння в прірву його країни.

Ірану, значить можна надавати ракети РФ, а союзникам Україні неможна. Дуже цікава логіка.

з.і.
сцикотний Захід надаватиме допомогу переможцю.
Як при СВ2, ще можуть і другий фронт відкрити, але коли буде видно, що Путлєр капут
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 15:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Похоже орки угрожают применением ядерного оружия, готовят почву:
    Министр обороны России Сергей Шойгу довел до коллег из Франции и Турции свою озабоченность о возможном применении Киевом «грязной бомбы».
    В разговоре с главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню стороны обсудили ситуацию на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации.
    В Минобороны уточнили, что «Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением “грязной бомбы”».
    Позже глава российского Минобороны поговорил по телефону с турецким коллегой Хулуси Акаром. Шойгу также довел до него свою озабоченность из-за возможных провокаций со стороны Киева.
    Как заявили РИА Новости источники, киевские власти готовят на территории Украины подрыв маломощного ядерного боеприпаса, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового поражения.
Что то не хорошие предчуствия в связи с их эвакуацией с Херсона. У них там серьезные укрепления, по идее так просто уходить не должны, однако уходят. Что бы случайно они там не бахнули. Разведке НАТО и США нато держать ухо в остро.
Востаннє редагувалось otg в Нед 23 жов, 2022 15:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 15:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Надо вывозить все ценности из музеев и церквей» РФ хочет обчистить Херсон перед отступлением


Кто-то продвинутей, чем украсть стиралку, но всё равно мародёры
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 15:50

  Kudrjavuy написав:До неприличия покорны и Законопослушны рядовые украинцы, что порой делает им злую помощь ...
На Закарпатті священик московського патріархату влаштував скандал. Через нього захисника України, який загинув на Херсонщині, відспівували під зачиненою церквою,

https://patrioty.org.ua/society/zakhysn ... 40647.html

Рідні загиблого 25-річного Дмитра Спасюка вважають, що піп МП образився, адже його не запросили служити панахиду. Замість священика московського патріархату відспівував священик Православної церкви України із сусіднього села. Піп МП замкнув двері храму та не відповідав на дзвінки. Відспівувати загиблого довелося прямо на вулиці, перед зачиненою церквою.

"Брат помер за Україну. Його вбили росіяни. Було б некрасиво, зневажливо, щоб похоронами займалася церква московського патріархату", - розповів брат Спасюка.

У селі Чорна Тиса, де народився та виріс захисник України, є тільки одна церква. Колись її будували усім селом, проте вона підпорядковується до МП. Місцевого священика просили, аби той дозволив занести труну та провести панахиду у храмі.

Коли йому зателефонували родичі загиблого, той обурився. Піп кинув трубку та виключив телефон, після чого з ним ніхто не зміг зв'язатися.

Спасюк пішов служити у 2018 році, згодом його демобілізували. На момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну він був за кордоном. Проте коли Спасюк дізнався про те, що рашисти почали атакувати мирні міста та вбивати мирне населення, він одразу приїхав та пішов на фронт. 7 жовтня захисник України загинув на Херсонщині.

Коли люди прийшли на відспівування Спасюка, вони були вражені. Панахиду довелося проводити біля закритих дверей церкви. Селяни кажуть, що раніше вони ходили до храму, проте після 24 лютого йти до попів МП мало хто хоче.

Коли журналісти зателефонували священику, той почав голосно кричати та стверджувати, що він нібито нічого не знав про скандал. Піп казав, що йому нібито ніхто не дзвонив та не просив ключі від храму. Проте він визнав, що не пустив би священика УПЦ до церкви, навіть якщо б дозволив занести труну.

Ведь культовые установы принадлежат ... не Церкви, а ГРОМАДЕ.
Попу 24 часа на освобождение церкви и вопросов по сути больше нет.
При чём на сбор пожитков только и конкретно "личных", ведь там он человек наёмный.
Наёмный громадой, которую имеет.

Заборона УПЦ МП, як КПРС.... неначасі
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 15:51

  otg написав:Похоже орки угрожают применением ядерного оружия, готовят почву:

Не похоже, а точно, ты - рашисткая консерва

Хрен вы, рашисты, примените ядерку. Вас даже за попытку применить ядерку, сровняют с землёй ваш ЧФ флот и много чего другого
Так что, не пугай, убогий

Кстати, как там в Иркутске ? А в Ейске ? Далеко улететь успели ? :)
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 15:51

  fler написав:
  lapay написав:В нас немає крилатих ракет, Захід нам їх не дасть, і не буде бити по території рф, щоб не було третьої світової. Про випробування на полігоні я згадав, як дотаткове підтвердження серьозності намірів ядерної відповіді кацапів на масовані руйнування свого впк чи інфраструктури.


В москве обновляют таблички для бомбоубежищ. :shock:
В подвалах московских больниц и поликлиник начали оборудовать укрытия. Конкретное предназначение укрытий при этом не ясно. В укрытия проводят свет, связь и закупают туда воду, фонари и одноразовую посуду.
https://dron.media/novosti/v-moskve-obn ... boubezhish

В Белгородской области готовятся к танковому вторжению Украины :shock:
https://dron.media/novosti/v-belgorodsk ... yu-ukrainy

нагадати як готувалися у нас "нашашлики"?
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 15:54

Сергей Шойгу за несколько часов дозвонился уже до третьего министра обороны из стран НАТО, чтобы рассказать об украинских планах взорвать «грязную бомбу»

После турецкого и французского коллег пришла очередь британского министра Бена Уоллеса.

Сегодня РИА Новости, ссылаясь на некие источники, написало, что Киев якобы планирует (ради провокации) взорвать ядерную бомбу – и обвинить в этом Россию. Более того, так называемая «грязная бомба» уже практически готова.

https://t.me/meduzalive/71902
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 15:55

  flyman написав:нагадати як готувалися у нас "нашашлики"?
вам что было мало шашлыков из орков на вокзальной и по Житомирской трассе? Зе не уточнял про какие шашлыки идёт речь. Вот тут шашлыки, шаурма и колбаса в одном лице

https://t.me/The3rdForceUA/11476?single
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 15:58

  vitaliian написав:
Сергей Шойгу за несколько часов дозвонился уже до третьего министра обороны из стран НАТО, чтобы рассказать об украинских планах взорвать «грязную бомбу»

После турецкого и французского коллег пришла очередь британского министра Бена Уоллеса.

Сегодня РИА Новости, ссылаясь на некие источники, написало, что Киев якобы планирует (ради провокации) взорвать ядерную бомбу – и обвинить в этом Россию. Более того, так называемая «грязная бомба» уже практически готова.

https://t.me/meduzalive/71902

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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 16:07

Кацапи, шо з ̶х̶л̶є̶б̶а̶л̶о̶м̶ обличчям?

В то время, как рашковане квартируются в свинарниках, 🇺🇦 128-я Закарпатская ОГШБр показала фото мобильного банно-прачечного комплекса с системой обогрева воздуха.
Этот комплекс был разработан и создан собственными силами на базе термоприцепа. Соответствует современным гигиеническим и санитарным нормам. Дает защитникам Украины на передовой возможность постирать, высушить, погладить одежду и помыться. Содержит 3 стиральные машины и сушку, 4 душевых и баню.
Баня обшита липой, чтобы бойцы не получили ожоги. Также в бане установлена соляная чаша, которая лечит легкие. В бане-прачечной установлены розетки для зарядки мобильных телефонов.
Фотки тут: https://t.me/klirik_channel/21329
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