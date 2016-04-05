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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2505250625072508
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 16:12

  pesikot написав:Кстати, как там в Иркутске ? А в Ейске ? Далеко улететь успели ? :)


Один з коментарів у мережі: Українців бомблять копійчаними дронами, а своїх - військовими літаками за десятки млн.доларів. Оце рівень! Нічого для своїх не жаліють! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 16:19

⚡️Ізраїль атакував місце збирання іранських дронів у Сирії.

За даними Сирійського центру спостереження, потік боєприпасів і запчастин до іранських БПЛА почав надходити у «Дімас» в січні 2022 року.
Останнім часом Іран і підтримувані ним бойовики повністю контролюють аеропорт, зазначає видання.
Крім того, члени терористичної "Хезболли" проводили бурові роботи в районі цього аеропорту і навколо нього для зберігання іранської стратегічної зброї.
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 16:47

  Игорь Алексеевич написав:
  Прохожий написав:ХЗ
-> Херсон -> Новая Каховка
-> Мелитополь -> Бердянск
НО для этого нужны ресурсы
думаю Генштабу виднее и надеюсь на хорошие новости в ближайшее время)
Думаю в ближ. время раша откатится с Энергодара в сторону Мелитополя. ЗСУ активно продвигаются на Херсонском направлении и слишком большой клин получается в районе Энергодара. А надо держать линию фронта прямую, а иначе этот рашинский клин может попасть в окружение.

Можна вас попросити пояснити, про який клин ви говорите , про яку загрозу для вермахту.
Можна використати https://deepstatemap.live/#6/49.438/32.053
Hotab
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  #<1 ... 2505250625072508
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