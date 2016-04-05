Один з коментарів у мережі: Українців бомблять копійчаними дронами, а своїх - військовими літаками за десятки млн.доларів. Оце рівень! Нічого для своїх не жаліють!
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Додано: Нед 23 жов, 2022 16:12
Додано: Нед 23 жов, 2022 16:19
⚡️Ізраїль атакував місце збирання іранських дронів у Сирії.
За даними Сирійського центру спостереження, потік боєприпасів і запчастин до іранських БПЛА почав надходити у «Дімас» в січні 2022 року.
Останнім часом Іран і підтримувані ним бойовики повністю контролюють аеропорт, зазначає видання.
Крім того, члени терористичної "Хезболли" проводили бурові роботи в районі цього аеропорту і навколо нього для зберігання іранської стратегічної зброї.
Додано: Нед 23 жов, 2022 16:47
Можна вас попросити пояснити, про який клин ви говорите , про яку загрозу для вермахту.
Можна використати
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