⚡️Ізраїль атакував місце збирання іранських дронів у Сирії.
За даними Сирійського центру спостереження, потік боєприпасів і запчастин до іранських БПЛА почав надходити у «Дімас» в січні 2022 року. Останнім часом Іран і підтримувані ним бойовики повністю контролюють аеропорт, зазначає видання. Крім того, члени терористичної "Хезболли" проводили бурові роботи в районі цього аеропорту і навколо нього для зберігання іранської стратегічної зброї.
Прохожий написав:ХЗ -> Херсон -> Новая Каховка -> Мелитополь -> Бердянск НО для этого нужны ресурсы думаю Генштабу виднее и надеюсь на хорошие новости в ближайшее время)
Думаю в ближ. время раша откатится с Энергодара в сторону Мелитополя. ЗСУ активно продвигаются на Херсонском направлении и слишком большой клин получается в районе Энергодара. А надо держать линию фронта прямую, а иначе этот рашинский клин может попасть в окружение.
Можна вас попросити пояснити, про який клин ви говорите , про яку загрозу для вермахту. Можна використати https://deepstatemap.live/#6/49.438/32.053 Я зараз очікую важкі бої по звільненню Херсонщини (правобережжя), а далі тривала консервація лінії на цьому напрямку. Потрібно чимало часу щоб молотити через Дніпро все те, що зараз навезли на лівобережжя, і що там створюється.
По падінню Су-30 Мабуть після заводських робіт полетів на обліт авіаційної техніки, де одним з елементів є політ "на потолок" (не знаю, на яку висоту залізли вони згідно програми обльоту, але потолок у нього загалом 18км, здається) . А там через відмову кисневого обладнання заснули обидва. Ну а далі, якби літак поступово б знижувався, то могли б прокинутись, але мабуть його затягнуло в піке, і так вони і заїхали в землю. Здоров'я загиблим. Та гарного настрою. Шикарний птахопад. Чорна полоса авіації вермахту продовжується.
Самі думайте. Моя особиста думка -на час війни треба забрати енергетичну галузь під державне управління. Бо впаде не тільки інфраструктура ,но й жд перевезення.тепловозів в нас залишилось мало й вони в основному на західній Україні
pesikot написав:Не похоже, а точно, ты - рашисткая консерва
Хрен вы, рашисты, примените ядерку. Вас даже за попытку применить ядерку, сровняют с землёй ваш ЧФ флот и много чего другого Так что, не пугай, убогий
Кстати, как там в Иркутске ? А в Ейске ? Далеко улететь успели ?
А ты ПТУшник засц-л.... Может ты действительно на рашку работаешь? Или по жизни такой тупой? Скорее и одно и второе. Вот как странно получается. Люди сюда приносят инфу, кто то полезнее, кто то нет. Инфы от тебя ноль. Вот только кого то способен обсир-ть. Вопрос. К чему бы это? По моему все очевидно
Прохожий написав:ХЗ -> Херсон -> Новая Каховка -> Мелитополь -> Бердянск НО для этого нужны ресурсы думаю Генштабу виднее и надеюсь на хорошие новости в ближайшее время)
Думаю в ближ. время раша откатится с Энергодара в сторону Мелитополя. ЗСУ активно продвигаются на Херсонском направлении и слишком большой клин получается в районе Энергодара. А надо держать линию фронта прямую, а иначе этот рашинский клин может попасть в окружение.
Можна вас попросити пояснити, про який клин ви говорите , про яку загрозу для вермахту..
Генштаб підтвердив:
в районі Енергодару в результаті вогневого ураження знищено 4 гаубиці Д-30, 3 вантажівки з боєприпасами, до 50 військовослужбовців противника, ще близько 40 - поранено.
На одному з напрямків, уражено 2 одиниці РСЗВ “Ураган” ворога разом з бойовими розрахунками
Прохожий написав:ХЗ -> Херсон -> Новая Каховка -> Мелитополь -> Бердянск НО для этого нужны ресурсы думаю Генштабу виднее и надеюсь на хорошие новости в ближайшее время)
Думаю в ближ. время раша откатится с Энергодара в сторону Мелитополя. ЗСУ активно продвигаются на Херсонском направлении и слишком большой клин получается в районе Энергодара. А надо держать линию фронта прямую, а иначе этот рашинский клин может попасть в окружение.
Можна вас попросити пояснити, про який клин ви говорите , про яку загрозу для вермахту. Можна використати https://deepstatemap.live/#6/49.438/32.053 Я зараз очікую важкі бої по звільненню Херсонщини (правобережжя), а далі тривала консервація лінії на цьому напрямку. Потрібно чимало часу щоб молотити через Дніпро все те, що зараз навезли на лівобережжя, і що там створюється.
По падінню Су-30 Мабуть після заводських робіт полетів на обліт авіаційної техніки, де одним з елементів є політ "на потолок" (не знаю, на яку висоту залізли вони згідно програми обльоту, але потолок у нього загалом 18км, здається) . А там через відмову кисневого обладнання заснули обидва. Ну а далі, якби літак поступово б знижувався, то могли б прокинутись, але мабуть його затягнуло в піке, і так вони і заїхали в землю. Здоров'я загиблим. Та гарного настрою. Шикарний птахопад. Чорна полоса авіації вермахту продовжується.
Якщо прорватися до Мелітополя, то РФ дасть драпака із Херсону кидаючи багаж і техніку.
edvardd написав:⚡️Ізраїль атакував місце збирання іранських дронів у Сирії.
За даними Сирійського центру спостереження, потік боєприпасів і запчастин до іранських БПЛА почав надходити у «Дімас» в січні 2022 року. Останнім часом Іран і підтримувані ним бойовики повністю контролюють аеропорт, зазначає видання. Крім того, члени терористичної "Хезболли" проводили бурові роботи в районі цього аеропорту і навколо нього для зберігання іранської стратегічної зброї.
Помните перед 10.10.2022 тоже была такая инфа. Однако есть инфа что буквально несколько дней назад иранские самолеты летали в рашу. Что привезли -понятно. Сейчас нужно как то придумать как сбивать любой транспорт с Ирана в рашу.
Самі думайте. Моя особиста думка -на час війни треба забрати енергетичну галузь під державне управління. Бо впаде не тільки інфраструктура ,но й жд перевезення.тепловозів в нас залишилось мало й вони в основному на західній Україні
Забрати і не повертати, бо ефективний приватний власник-монополіст працює так, що "прибуток собі, збиток державі"