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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2506250725082509>
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 16:12

  pesikot написав:Кстати, как там в Иркутске ? А в Ейске ? Далеко улететь успели ? :)


Один з коментарів у мережі: Українців бомблять копійчаними дронами, а своїх - військовими літаками за десятки млн.доларів. Оце рівень! Нічого для своїх не жаліють! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 16:19

⚡️Ізраїль атакував місце збирання іранських дронів у Сирії.

За даними Сирійського центру спостереження, потік боєприпасів і запчастин до іранських БПЛА почав надходити у «Дімас» в січні 2022 року.
Останнім часом Іран і підтримувані ним бойовики повністю контролюють аеропорт, зазначає видання.
Крім того, члени терористичної "Хезболли" проводили бурові роботи в районі цього аеропорту і навколо нього для зберігання іранської стратегічної зброї.
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 16:47

  Игорь Алексеевич написав:
  Прохожий написав:ХЗ
-> Херсон -> Новая Каховка
-> Мелитополь -> Бердянск
НО для этого нужны ресурсы
думаю Генштабу виднее и надеюсь на хорошие новости в ближайшее время)
Думаю в ближ. время раша откатится с Энергодара в сторону Мелитополя. ЗСУ активно продвигаются на Херсонском направлении и слишком большой клин получается в районе Энергодара. А надо держать линию фронта прямую, а иначе этот рашинский клин может попасть в окружение.

Можна вас попросити пояснити, про який клин ви говорите , про яку загрозу для вермахту.
Можна використати https://deepstatemap.live/#6/49.438/32.053
Я зараз очікую важкі бої по звільненню Херсонщини (правобережжя), а далі тривала консервація лінії на цьому напрямку. Потрібно чимало часу щоб молотити через Дніпро все те, що зараз навезли на лівобережжя, і що там створюється.


По падінню Су-30
Мабуть після заводських робіт полетів на обліт авіаційної техніки, де одним з елементів є політ "на потолок" (не знаю, на яку висоту залізли вони згідно програми обльоту, але потолок у нього загалом 18км, здається) . А там через відмову кисневого обладнання заснули обидва.
Ну а далі, якби літак поступово б знижувався, то могли б прокинутись, але мабуть його затягнуло в піке, і так вони і заїхали в землю.
Здоров'я загиблим. Та гарного настрою.
Шикарний птахопад. Чорна полоса авіації вермахту продовжується.
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 17:19

  juristkostya написав:
  Banderlog написав:https://wservice.ua.energy/entsoe/getdefault

И какие можно сделать выводы?

Самі думайте. Моя особиста думка -на час війни треба забрати енергетичну галузь під державне управління. Бо впаде не тільки інфраструктура ,но й жд перевезення.тепловозів в нас залишилось мало й вони в основному на західній Україні
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 17:22

  pesikot написав:Не похоже, а точно, ты - рашисткая консерва

Хрен вы, рашисты, примените ядерку. Вас даже за попытку применить ядерку, сровняют с землёй ваш ЧФ флот и много чего другого
Так что, не пугай, убогий

Кстати, как там в Иркутске ? А в Ейске ? Далеко улететь успели ? :)
А ты ПТУшник засц-л.... :) Может ты действительно на рашку работаешь? Или по жизни такой тупой? Скорее и одно и второе. Вот как странно получается. Люди сюда приносят инфу, кто то полезнее, кто то нет. Инфы от тебя ноль. Вот только кого то способен обсир-ть. Вопрос. К чему бы это? По моему все очевидно
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Прохожий написав:ХЗ
-> Херсон -> Новая Каховка
-> Мелитополь -> Бердянск
НО для этого нужны ресурсы
думаю Генштабу виднее и надеюсь на хорошие новости в ближайшее время)
Думаю в ближ. время раша откатится с Энергодара в сторону Мелитополя. ЗСУ активно продвигаются на Херсонском направлении и слишком большой клин получается в районе Энергодара. А надо держать линию фронта прямую, а иначе этот рашинский клин может попасть в окружение.

Можна вас попросити пояснити, про який клин ви говорите , про яку загрозу для вермахту..
Генштаб підтвердив:

в районі Енергодару в результаті вогневого ураження знищено 4 гаубиці Д-30, 3 вантажівки з боєприпасами, до 50 військовослужбовців противника, ще близько 40 - поранено.

На одному з напрямків, уражено 2 одиниці РСЗВ “Ураган” ворога разом з бойовими розрахунками
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 17:27

  flyman написав:пранкер
Да нет. У них спецсвязь. Это не Пашинский.
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 17:30

  Hotab написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Прохожий написав:ХЗ
-> Херсон -> Новая Каховка
-> Мелитополь -> Бердянск
НО для этого нужны ресурсы
думаю Генштабу виднее и надеюсь на хорошие новости в ближайшее время)
Думаю в ближ. время раша откатится с Энергодара в сторону Мелитополя. ЗСУ активно продвигаются на Херсонском направлении и слишком большой клин получается в районе Энергодара. А надо держать линию фронта прямую, а иначе этот рашинский клин может попасть в окружение.

Можна вас попросити пояснити, про який клин ви говорите , про яку загрозу для вермахту.
Можна використати https://deepstatemap.live/#6/49.438/32.053
Я зараз очікую важкі бої по звільненню Херсонщини (правобережжя), а далі тривала консервація лінії на цьому напрямку. Потрібно чимало часу щоб молотити через Дніпро все те, що зараз навезли на лівобережжя, і що там створюється.


По падінню Су-30
Мабуть після заводських робіт полетів на обліт авіаційної техніки, де одним з елементів є політ "на потолок" (не знаю, на яку висоту залізли вони згідно програми обльоту, але потолок у нього загалом 18км, здається) . А там через відмову кисневого обладнання заснули обидва.
Ну а далі, якби літак поступово б знижувався, то могли б прокинутись, але мабуть його затягнуло в піке, і так вони і заїхали в землю.
Здоров'я загиблим. Та гарного настрою.
Шикарний птахопад. Чорна полоса авіації вермахту продовжується.

Якщо прорватися до Мелітополя, то РФ дасть драпака із Херсону кидаючи багаж і техніку.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 17:30

  edvardd написав:⚡️Ізраїль атакував місце збирання іранських дронів у Сирії.

За даними Сирійського центру спостереження, потік боєприпасів і запчастин до іранських БПЛА почав надходити у «Дімас» в січні 2022 року.
Останнім часом Іран і підтримувані ним бойовики повністю контролюють аеропорт, зазначає видання.
Крім того, члени терористичної "Хезболли" проводили бурові роботи в районі цього аеропорту і навколо нього для зберігання іранської стратегічної зброї.
Помните перед 10.10.2022 тоже была такая инфа. Однако есть инфа что буквально несколько дней назад иранские самолеты летали в рашу. Что привезли -понятно. Сейчас нужно как то придумать как сбивать любой транспорт с Ирана в рашу.
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 17:32

  Banderlog написав:
  juristkostya написав:
  Banderlog написав:https://wservice.ua.energy/entsoe/getdefault

И какие можно сделать выводы?

Самі думайте. Моя особиста думка -на час війни треба забрати енергетичну галузь під державне управління. Бо впаде не тільки інфраструктура ,но й жд перевезення.тепловозів в нас залишилось мало й вони в основному на західній Україні

Забрати і не повертати, бо ефективний приватний власник-монополіст працює так, що "прибуток собі, збиток державі"
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