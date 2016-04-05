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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 23 жов, 2022 17:36
otg написав: flyman написав:
пранкер
Да нет. У них спецсвязь. Это не Пашинский.
Не важно який зв"язок (на транзисторах/лампах), Шойгу підробляє пранкером.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 18:00
fler написав: juristkostya написав: fler написав:
Гарні новини з Харкова. Вже тиждень як лишається зачистити 1% території області від ворога
Оказывается, отсутствие подвижек в течение недели можно квалифицировать как "новость", о как ... Что дальше?
По-перше, про це ще не писали в новинах, тому - "новина".
По-друге, нерозуміння вами (який знаходиться у Харкові) цієї новини можна кваліфікувати як "дебілізм". Адже цілком очевидно, що в умовах поповнення кацапських позицій тисячами чмобіків зачистка трохи ускладнюється, бо потрібно їх перемелювати у більшій кількості. Що власне зараз і відбувається.
даже не знаю, что вам ответить...
Предельно упрощая, скажу, что куча источников, начиная с "дипстейта" и заканчивая всякими телегам-каналами, показывают, что в северо-восточной углу области позитивных подвижек давно нет. С месяц, примерно. Эта информация обновляется ежедневно, то есть, говорить о "новости" не приходится. Но если вам хочется блеснуть инсайдом....ну, блестите, мне не жалко...
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Додано: Нед 23 жов, 2022 18:05
«Норд-Ост»: Ровно 20 лет назад, 23 октября 2002 года террористы, требуя вывода российских войск из Чечни, захватили около 800 заложников в Театральном центре на Дубровке.
В ходе спецоперации силовики через вентиляцию распылили нервно-паралитический газ, после чего в здание вошли сотрудники МВД и ФСБ. Использование газа объяснили наличием у террористов взрывчатых веществ.
По официальной информации, погибли 67 зрителей и сотрудников театра. Еще несколько десятков скончались потом в больнице. В общей сложности — 130 жертв.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 18:07
flyman написав: Banderlog написав: juristkostya написав:
И какие можно сделать выводы?
Самі думайте. Моя особиста думка -на час війни треба забрати енергетичну галузь під державне управління. Бо впаде не тільки інфраструктура ,но й жд перевезення.тепловозів в нас залишилось мало й вони в основному на західній Україні
Забрати і не повертати, бо ефективний приватний власник-монополіст працює так, що "прибуток собі, збиток державі"
и где в том списке частник-монополист?
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Додано: Нед 23 жов, 2022 18:10
flyman написав:
[
Ірану, значить можна надавати ракети РФ, а союзникам Україні неможна. Дуже цікава логіка.
з.і.
сцикотний Захід надаватиме допомогу переможцю.
Як при СВ2, ще можуть і другий фронт відкрити, але коли буде видно, що Путлєр капут
Слушай, Шольц прямым текстом говорит, что 20-30% немцев за снятие санкций и дружбу срузьке. Поэтому они леопарды и не передают. Хорошо, хоть немного у руских затрофеили, вместе с бк.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 18:11
juristkostya написав: flyman написав: Banderlog написав:
Самі думайте. Моя особиста думка -на час війни треба забрати енергетичну галузь під державне управління. Бо впаде не тільки інфраструктура ,но й жд перевезення.тепловозів в нас залишилось мало й вони в основному на західній Україні
Забрати і не повертати, бо ефективний приватний власник-монополіст працює так, що "прибуток собі, збиток державі"
и где в том списке частник-монополист?
А хто повернув київській громаді пару ТЕЦ після того як покровосісяв?
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Додано: Нед 23 жов, 2022 18:14
flyman написав: juristkostya написав: flyman написав:
[quote="5499662:Banderlog"
Самі думайте. Моя особиста думка -на час війни треба забрати енергетичну галузь під державне управління. Бо впаде не тільки інфраструктура ,но й жд перевезення.тепловозів в нас залишилось мало й вони в основному на західній Україні
Забрати і не повертати, бо ефективний приватний власник-монополіст працює так, що "прибуток собі, збиток державі"
и где в том списке частник-монополист?
А хто повернув київській громаді пару ТЕЦ після того як покровосісяв?[/quote]
Кто?
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