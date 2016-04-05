fler написав:Гарні новини з Харкова. Вже тиждень як лишається зачистити 1% території області від ворога
Оказывается, отсутствие подвижек в течение недели можно квалифицировать как "новость", о как ... Что дальше?
По-перше, про це ще не писали в новинах, тому - "новина". По-друге, нерозуміння вами (який знаходиться у Харкові) цієї новини можна кваліфікувати як "дебілізм". Адже цілком очевидно, що в умовах поповнення кацапських позицій тисячами чмобіків зачистка трохи ускладнюється, бо потрібно їх перемелювати у більшій кількості. Що власне зараз і відбувається.
даже не знаю, что вам ответить... Предельно упрощая, скажу, что куча источников, начиная с "дипстейта" и заканчивая всякими телегам-каналами, показывают, что в северо-восточной углу области позитивных подвижек давно нет. С месяц, примерно. Эта информация обновляется ежедневно, то есть, говорить о "новости" не приходится. Но если вам хочется блеснуть инсайдом....ну, блестите, мне не жалко...
«Норд-Ост»: Ровно 20 лет назад, 23 октября 2002 года террористы, требуя вывода российских войск из Чечни, захватили около 800 заложников в Театральном центре на Дубровке.
В ходе спецоперации силовики через вентиляцию распылили нервно-паралитический газ, после чего в здание вошли сотрудники МВД и ФСБ. Использование газа объяснили наличием у террористов взрывчатых веществ.
По официальной информации, погибли 67 зрителей и сотрудников театра. Еще несколько десятков скончались потом в больнице. В общей сложности — 130 жертв.
juristkostya написав:И какие можно сделать выводы?
Самі думайте. Моя особиста думка -на час війни треба забрати енергетичну галузь під державне управління. Бо впаде не тільки інфраструктура ,но й жд перевезення.тепловозів в нас залишилось мало й вони в основному на західній Україні
Забрати і не повертати, бо ефективний приватний власник-монополіст працює так, що "прибуток собі, збиток державі"
Banderlog написав:Самі думайте. Моя особиста думка -на час війни треба забрати енергетичну галузь під державне управління. Бо впаде не тільки інфраструктура ,но й жд перевезення.тепловозів в нас залишилось мало й вони в основному на західній Україні
Забрати і не повертати, бо ефективний приватний власник-монополіст працює так, що "прибуток собі, збиток державі"
и где в том списке частник-монополист?
А хто повернув київській громаді пару ТЕЦ після того як покровосісяв?
flyman написав:[quote="5499662:Banderlog" Самі думайте. Моя особиста думка -на час війни треба забрати енергетичну галузь під державне управління. Бо впаде не тільки інфраструктура ,но й жд перевезення.тепловозів в нас залишилось мало й вони в основному на західній Україні
Забрати і не повертати, бо ефективний приватний власник-монополіст працює так, що "прибуток собі, збиток державі"
и где в том списке частник-монополист?
А хто повернув київській громаді пару ТЕЦ після того як покровосісяв?[/quote] Кто?
Hotab написав:[ Можна вас попросити пояснити, про який клин ви говорите , про яку загрозу для вермахту. Можна використати https://deepstatemap.live/#6/49.438/32.053 Я зараз очікую важкі бої по звільненню Херсонщини (правобережжя), а далі тривала консервація лінії на цьому напрямку. Потрібно чимало часу щоб молотити через Дніпро все те, що зараз навезли на лівобережжя, і що там створюється. .
Очень странно. Судя по этой карте до Энергодар очень далеко с линии фронта. То есть если идти сугубо в Энергодар, есть возможность перемолоть свои же войска и попасть в окружение, или двигать всю линию фронта.