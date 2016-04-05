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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 23 жов, 2022 18:47
juristkostya написав:
Просто ткните пальцем в монополиста в том списке.
Спасибо.
До чого тут список, якщо мова іде про галузь.
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flyman
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Додано: Нед 23 жов, 2022 18:53
juristkostya написав:
Просто ткните пальцем в монополиста в том списке.
Спасибо.
Рудий тарган. Я думаю зрозумієте.
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BIGor
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Додано: Нед 23 жов, 2022 19:11
flyman написав: juristkostya написав:
Просто ткните пальцем в монополиста в том списке.
Спасибо.
До чого тут список, якщо мова іде про галузь.
К чему тут вся отрасль, если исходный вопрос был по конкретному списку?
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Додано: Нед 23 жов, 2022 19:16
BIGor написав: juristkostya написав:
Просто ткните пальцем в монополиста в том списке.
Спасибо.
Рудий тарган. Я думаю зрозумієте.
На этом рынке потребитель может свободно выбрать поставщика энергии. Единственный, кто хоть гипотетически тянет на "монополиста" - это "Энергоатом", но он с ног до головы государственный.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 19:18
ЗСУ відкинули рашистів на 2 км у східних околицях Бахмута - їх відтиснуто з території асфальтного заводу
Групі ЧВК знадобилось 2 місяці, щоб взяти ці 2 км, а ЗСУ за 2 дні їх звідти "прибрали".
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Додано: Нед 23 жов, 2022 19:26
edvardd написав:
ЗСУ відкинули рашистів на 2 км у східних околицях Бахмута - їх відтиснуто з території асфальтного заводу
Групі ЧВК знадобилось 2 місяці, щоб взяти ці 2 км, а ЗСУ за 2 дні їх звідти "прибрали".
Вчера орки хвастались что опытное взяли и впритык к Бахмуту, сегодня с телеграмканала пришло что Бахмут утюжат артой и там тяжело. А с какой стороны асфальтный завод?
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Додано: Нед 23 жов, 2022 19:28
juristkostya написав: BIGor написав: juristkostya написав:
Просто ткните пальцем в монополиста в том списке.
Спасибо.
Рудий тарган. Я думаю зрозумієте.
На этом рынке потребитель может свободно выбрать поставщика энергии. Единственный, кто хоть гипотетически тянет на "монополиста" - это "Энергоатом", но он с ног до головы государственный.
Чего? 100 грамм принял? Какой рынок, если монополия. Пишите письма в спортлото.
Востаннє редагувалось BIGor
в Нед 23 жов, 2022 19:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 19:29
flyman написав: Banderlog написав:
Самі думайте. Моя особиста думка -на час війни треба забрати енергетичну галузь під державне управління. Бо впаде не тільки інфраструктура ,но й жд перевезення.тепловозів в нас залишилось мало й вони в основному на західній Україні
Забрати і не повертати, бо ефективний приватний власник-монополіст працює так, що "прибуток собі, збиток державі"
почитайте, як працює державний монополіст на кшталт Центренерго, - ви дуже здивуєтесь.
тому ці мрії про ефективне ДЕРЖАВНЕ керування - знімайте ці розові окуляри - державне зараз - це зразок неефективності та корупції
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Shaman
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Додано: Нед 23 жов, 2022 19:29
juristkostya
А ничего что до начала войны 9 из 12 больших электростанций принадлежало рудому таргану, а государству только оставшиеся 3. И кстати установленная мощность электростаний рудого превышала установленную мощность атомной энергетики всей, то что работтоспособных блоков было меньше половины - это вопрос к рудому таргану и его менеджерам.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 19:32
Shaman написав: flyman написав: Banderlog написав:
Самі думайте. Моя особиста думка -на час війни треба забрати енергетичну галузь під державне управління. Бо впаде не тільки інфраструктура ,но й жд перевезення.тепловозів в нас залишилось мало й вони в основному на західній Україні
Забрати і не повертати, бо ефективний приватний власник-монополіст працює так, що "прибуток собі, збиток державі"
почитайте, як працює державний монополіст на кшталт Центренерго
, - ви дуже здивуєтесь.
тому ці мрії про ефективне ДЕРЖАВНЕ керування - знімайте ці розові окуляри - державне зараз - це зразок неефективності та корупції
Центренерго дефакто не державне а Коломойського, це паганий приклад.
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