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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2508250925102511
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 19:34

  BIGor написав:
  juristkostya написав:
  BIGor написав:Рудий тарган. Я думаю зрозумієте.[/quote

На этом рынке потребитель может свободно выбрать поставщика энергии. Единственный, кто хоть гипотетически тянет на "монополиста" - это "Энергоатом", но он с ног до головы государственный.

Чего? 100 грамм принял? Какой рынок, если монополия. Пишите письма в спортлото.

Просто, вы не выбирали поставщика э/э, чтобы запитать завод. Вот и не в курсе. Что ж, бывает...
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 19:37

  juristkostya написав:Просто, вы не выбирали поставщика э/э, чтобы запитать завод. Вот и не в курсе. Что ж, бывает...

Ми ж не олігархи, заводів не маєм.
Надіюсь в них там вибір більше, чим в пересіченого, і умови ліпше.
як в ІВК, напр.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 19:39

  flyman написав:
  juristkostya написав:Просто, вы не выбирали поставщика э/э, чтобы запитать завод. Вот и не в курсе. Что ж, бывает...

Ми ж не олігархи, заводів не маєм.
Надіюсь в них там вибір більше, чим в пересіченого, і умови ліпше.
як в ІВК, напр.

Отсылки к проблемам "пересичного", который получает э/э по заниженному тарифу, мягко говоря, удивляют.
Востаннє редагувалось juristkostya в Нед 23 жов, 2022 19:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 19:40

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  flyman написав:Забрати і не повертати, бо ефективний приватний власник-монополіст працює так, що "прибуток собі, збиток державі"

почитайте, як працює державний монополіст на кшталт Центренерго, - ви дуже здивуєтесь.
тому ці мрії про ефективне ДЕРЖАВНЕ керування - знімайте ці розові окуляри - державне зараз - це зразок неефективності та корупції

Центренерго дефакто не державне а Коломойського, це паганий приклад.

Коломойського воно зараз - і то вже здається його попросили звідти.

там при кожному президенті різні фамілії, а от принцип роботи не змінюється, на жаль
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 19:48

  juristkostya написав:
  flyman написав:
  juristkostya написав:Просто, вы не выбирали поставщика э/э, чтобы запитать завод. Вот и не в курсе. Что ж, бывает...

Ми ж не олігархи, заводів не маєм.
Надіюсь в них там вибір більше, чим в пересіченого, і умови ліпше.
як в ІВК, напр.

Отсылки к проблемам "пересичного", который получает э/э по заниженному тарифу, мягко говоря, удивляют.

собівартість е.е. на АЕС вам відома?
ще можна про газ власного видобутку?
як там доставка з Ротердама++?

з.і.
як пересічений підключався до дистрибютора е.е. в Польщі і в Україні.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 23 жов, 2022 19:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 19:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зе:
    Коли сьогодні російський міністр оборони влаштовує телефонну карусель і обдзвонює іноземних міністрів із розповідями про так звану брудну ядерну бомбу, усі все добре розуміють. Розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити в цій війні.

    Усюди, куди Росія принесла смерть і деградацію, ми повертаємо нормальне життя. Саме це – про українців. Там, де Україна, – ніколи не знищується життя.

    А ось там, куди приходить Росія, вона всюди залишає по собі масові могили, катівні, зруйновані міста й села, заміновану землю, знищену інфраструктуру і природні катастрофи. І якщо хтось і може застосувати ядерну зброю у нашій частині Європи, то це лише один субʼєкт – і цей субʼєкт як раз і наказав товаришу Шойгу кудись там телефонувати.

    Вважаю, що зараз світ повинен максимально жорстко відреагувати. Якщо Росія підготувала чергове підняття ставок і черговий ескалаційний крок – вона вже зараз, превентивно і до будь-якого нового свого «бруду», має побачити, що світ це не проковтне.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 19:51

  flyman написав:
  juristkostya написав:
  flyman написав:Ми ж не олігархи, заводів не маєм.
Надіюсь в них там вибір більше, чим в пересіченого, і умови ліпше.
як в ІВК, напр.

Отсылки к проблемам "пересичного", который получает э/э по заниженному тарифу, мягко говоря, удивляют.

собівартість е.е. на АЕС вам відома?
ще можна про газ власного видобутку?
як там доставка з Ротердама++?

Очень верное замечание, спасибо
Я как-то совсем не учел, что в любую квартиру можно кинуть удлинитель прямо с южноукраинской атомной. И платить чисто по себестоимости.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 19:52

  otg написав:Зе:
    Коли сьогодні російський міністр оборони влаштовує телефонну карусель і обдзвонює іноземних міністрів із розповідями про так звану брудну ядерну бомбу, усі все добре розуміють. Розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити в цій війні.

    Усюди, куди Росія принесла смерть і деградацію, ми повертаємо нормальне життя. Саме це – про українців. Там, де Україна, – ніколи не знищується життя.

    А ось там, куди приходить Росія, вона всюди залишає по собі масові могили, катівні, зруйновані міста й села, заміновану землю, знищену інфраструктуру і природні катастрофи. І якщо хтось і може застосувати ядерну зброю у нашій частині Європи, то це лише один субʼєкт – і цей субʼєкт як раз і наказав товаришу Шойгу кудись там телефонувати.

    Вважаю, що зараз світ повинен максимально жорстко відреагувати. Якщо Росія підготувала чергове підняття ставок і черговий ескалаційний крок – вона вже зараз, превентивно і до будь-якого нового свого «бруду», має побачити, що світ це не проковтне.

І?
На Заході лідери як немовлята: сплять і дзюрять.
Їх треба лякати, а не закликати чи просити, щоб самі прийшли і запропонували і дали.
Але з тим реноме, коли до нападу відкидав інформацію про напад...
Не думаю, що хтось там його серйозно може сприймати.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 23 жов, 2022 19:57, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 19:55

  flyman написав:з.і.
як пересічений підключався до дистрибютора е.е. в Польщі і в Україні.

Поделитесь, если не сложно, ощущениями: как оно, по 5 грн/кВт*ч вместо 1,68 ?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 19:58

  juristkostya написав:
  BIGor написав:
  juristkostya написав:Просто ткните пальцем в монополиста в том списке.
Спасибо.

Рудий тарган. Я думаю зрозумієте.


На этом рынке потребитель может свободно выбрать поставщика энергии. Единственный, кто хоть гипотетически тянет на "монополиста" - это "Энергоатом", но он с ног до головы государственный.

тут Ви трохи неправі. поясню чому.

так гіпотетично можна вибрати постачальника еенергії.

але поперше, все одно всі купують у генерацій. а в генерації розклад такий (% довоєні). атомна - 50% - це наш Енергоатом, теплова генерація - 30-40%, гідро - 5-10%, й ще 5-10% - "зелена". а от у тепловій генерації - 70% - це ДТЕК, а 30% - Центренерго. плюс пам'ятайте. що ДТЕК добуває багато вугілля - відсотки не скажу, але суттево.

друге - ринок РДН - це всього близько 25% від загального обсягу. й враховуючи соціалізм по цінах на еенергію для населення, Енергоатом просто не в змозі багато виставляти на цей ринок. й тут відсоток ДТЕК суттєво зростає. всі конфлікти на цьому ринку в минулі роки проходили між РКНЕП та ДТЕК - з перемінним успіхом.

й по-трете - ринку зараз дуже мало, точніше майже немає - він керується в ручному режимі - враховуючи ситуацію це зрозуміло. на півроку ціну на еенергію взагалі заморозили. зараз ці обмеження знімають, тому гадаю зростання цін не за горами - десь раза в 1,5
Shaman
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