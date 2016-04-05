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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 23 жов, 2022 19:34
BIGor написав: juristkostya написав: BIGor написав:
Рудий тарган. Я думаю зрозумієте.[/quote
На этом рынке потребитель может свободно выбрать поставщика энергии. Единственный, кто хоть гипотетически тянет на "монополиста" - это "Энергоатом", но он с ног до головы государственный.
Чего? 100 грамм принял? Какой рынок, если монополия. Пишите письма в спортлото.
Просто, вы не выбирали поставщика э/э, чтобы запитать завод. Вот и не в курсе. Что ж, бывает...
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Додано: Нед 23 жов, 2022 19:37
juristkostya написав:
Просто, вы не выбирали поставщика э/э, чтобы запитать завод. Вот и не в курсе. Что ж, бывает...
Ми ж не олігархи, заводів не маєм.
Надіюсь в них там вибір більше, чим в пересіченого, і умови ліпше.
як в ІВК, напр.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 19:39
flyman написав: juristkostya написав:
Просто, вы не выбирали поставщика э/э, чтобы запитать завод. Вот и не в курсе. Что ж, бывает...
Ми ж не олігархи, заводів не маєм.
Надіюсь в них там вибір більше, чим в пересіченого, і умови ліпше.
як в ІВК, напр.
Отсылки к проблемам "пересичного", который получает э/э по заниженному тарифу, мягко говоря, удивляют.
Востаннє редагувалось juristkostya
в Нед 23 жов, 2022 19:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 19:40
BIGor написав: Shaman написав: flyman написав:
Забрати і не повертати, бо ефективний приватний власник-монополіст працює так, що "прибуток собі, збиток державі"
почитайте, як працює державний монополіст на кшталт Центренерго
, - ви дуже здивуєтесь.
тому ці мрії про ефективне ДЕРЖАВНЕ керування - знімайте ці розові окуляри - державне зараз - це зразок неефективності та корупції
Центренерго дефакто не державне а Коломойського, це паганий приклад.
Коломойського воно зараз - і то вже здається його попросили звідти.
там при кожному президенті різні фамілії, а от принцип роботи не змінюється, на жаль
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Додано: Нед 23 жов, 2022 19:48
juristkostya написав: flyman написав: juristkostya написав:
Просто, вы не выбирали поставщика э/э, чтобы запитать завод. Вот и не в курсе. Что ж, бывает...
Ми ж не олігархи, заводів не маєм.
Надіюсь в них там вибір більше, чим в пересіченого, і умови ліпше.
як в ІВК, напр.
Отсылки к проблемам "пересичного", который получает э/э по заниженному тарифу, мягко говоря, удивляют.
собівартість е.е. на АЕС вам відома?
ще можна про газ власного видобутку?
як там доставка з Ротердама++?
з.і.
як пересічений підключався до дистрибютора е.е. в Польщі і в Україні.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 23 жов, 2022 19:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 19:49
Зе:
Коли сьогодні російський міністр оборони влаштовує телефонну карусель і обдзвонює іноземних міністрів із розповідями про так звану брудну ядерну бомбу, усі все добре розуміють. Розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити в цій війні.
Усюди, куди Росія принесла смерть і деградацію, ми повертаємо нормальне життя. Саме це – про українців. Там, де Україна, – ніколи не знищується життя.
А ось там, куди приходить Росія, вона всюди залишає по собі масові могили, катівні, зруйновані міста й села, заміновану землю, знищену інфраструктуру і природні катастрофи. І якщо хтось і може застосувати ядерну зброю у нашій частині Європи, то це лише один субʼєкт – і цей субʼєкт як раз і наказав товаришу Шойгу кудись там телефонувати.
Вважаю, що зараз світ повинен максимально жорстко відреагувати. Якщо Росія підготувала чергове підняття ставок і черговий ескалаційний крок – вона вже зараз, превентивно і до будь-якого нового свого «бруду», має побачити, що світ це не проковтне.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 19:51
flyman написав: juristkostya написав: flyman написав:
Ми ж не олігархи, заводів не маєм.
Надіюсь в них там вибір більше, чим в пересіченого, і умови ліпше.
як в ІВК, напр.
Отсылки к проблемам "пересичного", который получает э/э по заниженному тарифу, мягко говоря, удивляют.
собівартість е.е. на АЕС вам відома?
ще можна про газ власного видобутку?
як там доставка з Ротердама++?
Очень верное замечание, спасибо
Я как-то совсем не учел, что в любую квартиру можно кинуть удлинитель прямо с южноукраинской атомной. И платить чисто по себестоимости.
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juristkostya
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Додано: Нед 23 жов, 2022 19:52
otg написав:
Зе:
Коли сьогодні російський міністр оборони влаштовує телефонну карусель і обдзвонює іноземних міністрів із розповідями про так звану брудну ядерну бомбу, усі все добре розуміють. Розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити в цій війні.
Усюди, куди Росія принесла смерть і деградацію, ми повертаємо нормальне життя. Саме це – про українців. Там, де Україна, – ніколи не знищується життя.
А ось там, куди приходить Росія, вона всюди залишає по собі масові могили, катівні, зруйновані міста й села, заміновану землю, знищену інфраструктуру і природні катастрофи. І якщо хтось і може застосувати ядерну зброю у нашій частині Європи, то це лише один субʼєкт – і цей субʼєкт як раз і наказав товаришу Шойгу кудись там телефонувати.
Вважаю, що зараз світ повинен максимально жорстко відреагувати. Якщо Росія підготувала чергове підняття ставок і черговий ескалаційний крок – вона вже зараз, превентивно і до будь-якого нового свого «бруду», має побачити, що світ це не проковтне.
І?
На Заході лідери як немовлята: сплять і дзюрять.
Їх треба лякати, а не закликати чи просити, щоб самі прийшли і запропонували і дали.
Але з тим реноме, коли до нападу відкидав інформацію про напад...
Не думаю, що хтось там його серйозно може сприймати.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 23 жов, 2022 19:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 19:55
flyman написав:
з.і.
як пересічений підключався до дистрибютора е.е. в Польщі і в Україні.
Поделитесь, если не сложно, ощущениями: как оно, по 5 грн/кВт*ч вместо 1,68 ?
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Додано: Нед 23 жов, 2022 19:58
juristkostya написав: BIGor написав: juristkostya написав:
Просто ткните пальцем в монополиста в том списке.
Спасибо.
Рудий тарган. Я думаю зрозумієте.
На этом рынке потребитель может свободно выбрать поставщика энергии. Единственный, кто хоть гипотетически тянет на "монополиста" - это "Энергоатом", но он с ног до головы государственный.
тут Ви трохи неправі. поясню чому.
так гіпотетично можна вибрати постачальника еенергії.
але поперше, все одно всі купують у генерацій. а в генерації розклад такий (% довоєні). атомна - 50% - це наш Енергоатом, теплова генерація - 30-40%, гідро - 5-10%, й ще 5-10% - "зелена". а от у тепловій генерації - 70% - це ДТЕК, а 30% - Центренерго. плюс пам'ятайте. що ДТЕК добуває багато вугілля - відсотки не скажу, але суттево.
друге - ринок РДН - це всього близько 25% від загального обсягу. й враховуючи соціалізм по цінах на еенергію для населення, Енергоатом просто не в змозі багато виставляти на цей ринок. й тут відсоток ДТЕК суттєво зростає. всі конфлікти на цьому ринку в минулі роки проходили між РКНЕП та ДТЕК - з перемінним успіхом.
й по-трете - ринку зараз дуже мало, точніше майже немає - він керується в ручному режимі - враховуючи ситуацію це зрозуміло. на півроку ціну на еенергію взагалі заморозили. зараз ці обмеження знімають, тому гадаю зростання цін не за горами - десь раза в 1,5
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