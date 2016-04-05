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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 25102511251225132514>
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 20:00

  juristkostya написав:
  flyman написав:з.і.
як пересічений підключався до дистрибютора е.е. в Польщі і в Україні.

Поделитесь, если не сложно, ощущениями: как оно, по 5 грн/кВт*ч вместо 1,68 ?

Так я прим мінімалці в 3000 злотих (24Кгрн) і 6К5. Пропорції, надіюсь ще не забули як складаються?
Тим більше в мене споживання е.е. в середньому 50..60 Квт/міс.

Тільки в Польщі укладання договору 1 доба, а в Україні майже 2 роки.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 20:05

  Diablo1977 написав:juristkostya
А ничего что до начала войны 9 из 12 больших электростанций принадлежало рудому таргану, а государству только оставшиеся 3. И кстати установленная мощность электростаний рудого превышала установленную мощность атомной энергетики всей, то что работтоспособных блоков было меньше половины - это вопрос к рудому таргану и его менеджерам.

питання про якість блоків теплогенерації - так вони коли зроблені? в 50-60х роках?

а хто їх буде ремонтувати при тренді на "зелену" генерацію.
тому їх й експлуатують до упору, а потім - на брухт.

тут більш комплексне питання.
знову ж таки - якщо порівняєте ДТЕК та "ефективний" державний Центренерго - то як би погане не було на ДТЕК, в Центренерго все ще гірше, на жаль
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 20:09

  Shaman написав:
  juristkostya написав:
  BIGor написав:Рудий тарган. Я думаю зрозумієте.


На этом рынке потребитель может свободно выбрать поставщика энергии. Единственный, кто хоть гипотетически тянет на "монополиста" - это "Энергоатом", но он с ног до головы государственный.

тут Ви трохи неправі. поясню чому.

так гіпотетично можна вибрати постачальника еенергії.

але поперше, все одно всі купують у генерацій. а в генерації розклад такий (% довоєні). атомна - 50% - це наш Енергоатом, теплова генерація - 30-40%, гідро - 5-10%, й ще 5-10% - "зелена". а от у тепловій генерації - 70% - це ДТЕК, а 30% - Центренерго. плюс пам'ятайте. що ДТЕК добуває багато вугілля - відсотки не скажу, але суттево.

друге - ринок РДН - це всього близько 25% від загального обсягу. й враховуючи соціалізм по цінах на еенергію для населення, Енергоатом просто не в змозі багато виставляти на цей ринок. й тут відсоток ДТЕК суттєво зростає. всі конфлікти на цьому ринку в минулі роки проходили між РКНЕП та ДТЕК - з перемінним успіхом.

й по-трете - ринку зараз дуже мало, точніше майже немає - він керується в ручному режимі - враховуючи ситуацію це зрозуміло. на півроку ціну на еенергію взагалі заморозили. зараз ці обмеження знімають, тому гадаю зростання цін не за горами - десь раза в 1,5

Покупают у ДП "Энергорынок"
Которое покупает у генерации
В которой 50 процентов у Энергоатома + проценты гидро (тоже гос)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 20:11

  flyman написав:
  juristkostya написав:
  flyman написав:Ми ж не олігархи, заводів не маєм.
Надіюсь в них там вибір більше, чим в пересіченого, і умови ліпше.
як в ІВК, напр.

Отсылки к проблемам "пересичного", который получает э/э по заниженному тарифу, мягко говоря, удивляют.

собівартість е.е. на АЕС вам відома?
ще можна про газ власного видобутку?
як там доставка з Ротердама++?

з.і.
як пересічений підключався до дистрибютора е.е. в Польщі і в Україні.

а вам відома собівартість на АЕС? ;) - тільки з Інтернету. й да Енергоатом продає млн кВт*г - так трохи дешевше виходить. можете прикупить один лот - десь на тисячу років вистачить :D

чомусь після відміни Ротердам+ вартість вугілля на тому ж таки Центренерго тільки зросла.

й до речі, а яка собівартість видобування вугілля - чому про це мовчим? особливо на Донбасі, де глибина шахт сягає 1 км - порівняно з відкритим способом видобування.

й де у нас пересічний заключає договір на постачання еенергії 2 роки, нічого не переплутали?
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 23 жов, 2022 20:19, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 20:11

  flyman написав:
  juristkostya написав:
  flyman написав:з.і.
як пересічений підключався до дистрибютора е.е. в Польщі і в Україні.

Поделитесь, если не сложно, ощущениями: как оно, по 5 грн/кВт*ч вместо 1,68 ?

Так я прим мінімалці в 3000 злотих (24Кгрн) і 6К5. Пропорції, надіюсь ще не забули як складаються?
Тим більше в мене споживання е.е. в середньому 50..60 Квт/міс.

Тільки в Польщі укладання договору 1 доба, а в Україні майже 2 роки.
я так понимаю, вы самострой подключали. Или пытались "цоколь" протащить как жилое помещение. Так что, все логично.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 20:27

  juristkostya написав:я так понимаю, вы самострой подключали. Или пытались "цоколь" протащить как жилое помещение. Так что, все логично.

ні, ні
ви робите невірні припущення, і абсурдні висновки, на вході дурня, на виході, логічно, ще більша дурня.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 20:29

  flyman написав:
  juristkostya написав:я так понимаю, вы самострой подключали. Или пытались "цоколь" протащить как жилое помещение. Так что, все логично.

ні, ні
ви робите невірні припущення, і абсурдні висновки, на вході дурня, на виході, логічно, ще більша дурня.

Больше пары дней на заключение договора по жилому помещению однозначно говорит о большом "леваке" в документах.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 20:33

  juristkostya написав:
  flyman написав:
  juristkostya написав:я так понимаю, вы самострой подключали. Или пытались "цоколь" протащить как жилое помещение. Так что, все логично.

ні, ні
ви робите невірні припущення, і абсурдні висновки, на вході дурня, на виході, логічно, ще більша дурня.

Больше пары дней на заключение договора по жилому помещению однозначно говорит о большом "леваке" в документах.

Ви десь існуєте в паральному світі.
Я ж пишу практику.
Документи всі в порядку.
Обленерго мурижило їх більше року, потім "загубило", потім ще мурижило.

Про хату-дачу вже писав, просто прийшли і відрізали без попередження, хоча я там прописаний, і все сплачено, показники подавалися вчасно.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 20:38

  flyman написав:
  juristkostya написав:
  flyman написав:ні, ні
ви робите невірні припущення, і абсурдні висновки, на вході дурня, на виході, логічно, ще більша дурня.

Больше пары дней на заключение договора по жилому помещению однозначно говорит о большом "леваке" в документах.

Ви десь існуєте в паральному світі.
Я ж пишу практику.
Документи всі в порядку.
Обленерго мурижило їх більше року, потім "загубило", потім ще мурижило.

Про хату-дачу вже писав, просто прийшли і відрізали без попередження, хоча я там прописаний, і все сплачено, показники подавалися вчасно.

Да, в моём мире сначала изучаются документы, только потом покупается недвига. Если ожидаются проблемы с коммуникациями - просто не покупается. Чего и вам желаю
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 20:40

  juristkostya написав:Да, в моём мире сначала изучаются документы, только потом покупается недвига. Если ожидаются проблемы с коммуникациями - просто не покупается. Чего и вам желаю

знову у вас невірні припущення, ви видумуєте то про самострой, про хрінові документи, у вас чомусь монополіст білий і пухнастий а споживач шахрай
flyman
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