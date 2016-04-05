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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2511251225132514>
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 20:43

  flyman написав:На Заході лідери як немовлята: сплять і дзюрять.
Їх треба лякати, а не закликати чи просити, щоб самі прийшли і запропонували і дали.

Їх може налякати тільки власний виборець та їхні політичні конкуренти.
Якщо там миттєво знімають прем'єрів за те, що (умовно) пукнув у ресторані або ціни зросли на пару процентів, можна уявити, що при появі жертв війни там все керівництво просто розірвуть.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 20:44

  juristkostya написав:Больше пары дней на заключение договора по жилому помещению однозначно говорит о большом "леваке" в документах.

если собран и подан весь пакет документов, но не факт. был весьма гнусный режим работы в условиях ковида, да и в настоящее время закрывают некоторые из работающих центров приема граждан. проблемы могут возникнуть при наличии совладельцев жилого помещения. договор на одно лицо, но требуется письменное согласие оставшихся. совладельцы могут быть в других населенных пунктах, включая иные страны.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 20:46

  Starikan написав:
  flyman написав:На Заході лідери як немовлята: сплять і дзюрять.
Їх треба лякати, а не закликати чи просити, щоб самі прийшли і запропонували і дали.

Їх може налякати тільки власний виборець та їхні політичні конкуренти.
Якщо там миттєво знімають прем'єрів за те, що (умовно) пукнув у ресторані або ціни зросли на пару процентів, можна уявити, що при появі жертв війни там все керівництво просто розірвуть.

Можливо і так, зараз там роздмухується тема, що все це через Україну.
Що пора зупиняти їй допомогу, заморожувати конфлікт, та примушувати до миру, та продовжувати торгувати з РФ як нічого не було.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 20:48

  flyman написав:
  juristkostya написав:Да, в моём мире сначала изучаются документы, только потом покупается недвига. Если ожидаются проблемы с коммуникациями - просто не покупается. Чего и вам желаю

знову у вас невірні припущення, ви видумуєте то про самострой, про хрінові документи, у вас чомусь монополіст білий і пухнастий а споживач шахрай

Я ж не спорю, я информирую: при беспроблемных документах договор на жилое помещение делается за считанные дни.
Другое дело, что анализ документов на предмет из беспроблемности не у всех получается. Но это в любом деле так, в принципе....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 20:49

  pilker написав:был весьма гнусный режим работы в условиях ковида, да и в настоящее время закрывают некоторые из работающих центров приема граждан. проблемы могут возникнуть при наличии совладельцев жилого помещения. договор на одно лицо, но требуется письменное согласие оставшихся. совладельцы могут быть в других населенных пунктах, включая иные страны.

И что из этого вы не можете узнать до покупки?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 20:55

  juristkostya написав:И что из этого вы не можете узнать до покупки?

есть другие варианты кроме покупки. ушел из жизни совладелец. осталось еще четверо. жилое помещение это некогда приватизированная квартира в долях.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 21:02

  flyman написав:І?
На Заході лідери як немовлята: сплять і дзюрять.
Їх треба лякати, а не закликати чи просити, щоб самі прийшли і запропонували і дали.
Але з тим реноме, коли до нападу відкидав інформацію про напад...
Не думаю, що хтось там його серйозно може сприймати.
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 21:03

  pilker написав:
  juristkostya написав:И что из этого вы не можете узнать до покупки?

есть другие варианты кроме покупки. ушел из жизни совладелец. осталось еще четверо. жилое помещение это некогда приватизированная квартира в долях.

Платим по предыдущему л.с. хоть 100 лет. Флайман же рассказывает, как его вероломно отрезали. И как он пытался подключить жилье, но не смог
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 21:10

  juristkostya написав:Платим по предыдущему л.с. хоть 100 лет. Флайман же рассказывает, как его вероломно отрезали. И как он пытался подключить жилье, но не смог

да, вариант рабочий. но если требуется войти в судебный спор со стороной договора, то без живого владельца лицевого счета как-то не комильфо.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 21:12

  pilker написав:
  juristkostya написав:Платим по предыдущему л.с. хоть 100 лет. Флайман же рассказывает, как его вероломно отрезали. И как он пытался подключить жилье, но не смог

да, вариант рабочий. но если требуется войти в судебный спор со стороной договора, то без живого владельца лицевого счета как-то не комильфо.

Это явно не то, о чем плачется флайман
juristkostya
 
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