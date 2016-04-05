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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 23 жов, 2022 20:43
flyman написав:
На Заході лідери як немовлята: сплять і дзюрять.
Їх треба лякати, а не закликати чи просити, щоб самі прийшли і запропонували і дали.
Їх може налякати тільки власний виборець та їхні політичні конкуренти.
Якщо там миттєво знімають прем'єрів за те, що (умовно) пукнув у ресторані або ціни зросли на пару процентів, можна уявити, що при появі жертв війни там все керівництво просто розірвуть.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 20:44
juristkostya написав:
Больше пары дней на заключение договора по жилому помещению однозначно говорит о большом "леваке" в документах.
если собран и подан весь пакет документов, но не факт. был весьма гнусный режим работы в условиях ковида, да и в настоящее время закрывают некоторые из работающих центров приема граждан. проблемы могут возникнуть при наличии совладельцев жилого помещения. договор на одно лицо, но требуется письменное согласие оставшихся. совладельцы могут быть в других населенных пунктах, включая иные страны.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 20:46
Starikan написав: flyman написав:
На Заході лідери як немовлята: сплять і дзюрять.
Їх треба лякати, а не закликати чи просити, щоб самі прийшли і запропонували і дали.
Їх може налякати тільки власний виборець та їхні політичні конкуренти.
Якщо там миттєво знімають прем'єрів за те, що (умовно) пукнув у ресторані або ціни зросли на пару процентів, можна уявити, що при появі жертв війни там все керівництво просто розірвуть.
Можливо і так, зараз там роздмухується тема, що все це через Україну.
Що пора зупиняти їй допомогу, заморожувати конфлікт, та примушувати до миру, та продовжувати торгувати з РФ як нічого не було.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 20:48
flyman написав: juristkostya написав:
Да, в моём мире сначала изучаются документы, только потом покупается недвига. Если ожидаются проблемы с коммуникациями - просто не покупается. Чего и вам желаю
знову у вас невірні припущення, ви видумуєте то про самострой, про хрінові документи, у вас чомусь монополіст білий і пухнастий а споживач шахрай
Я ж не спорю, я информирую: при беспроблемных документах договор на жилое помещение делается за считанные дни.
Другое дело, что анализ документов на предмет из беспроблемности не у всех получается. Но это в любом деле так, в принципе....
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Додано: Нед 23 жов, 2022 20:49
pilker написав:
был весьма гнусный режим работы в условиях ковида, да и в настоящее время закрывают некоторые из работающих центров приема граждан. проблемы могут возникнуть при наличии совладельцев жилого помещения. договор на одно лицо, но требуется письменное согласие оставшихся. совладельцы могут быть в других населенных пунктах, включая иные страны.
И что из этого вы не можете узнать до покупки?
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Додано: Нед 23 жов, 2022 20:55
juristkostya написав:
И что из этого вы не можете узнать до покупки?
есть другие варианты кроме покупки. ушел из жизни совладелец. осталось еще четверо. жилое помещение это некогда приватизированная квартира в долях.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 21:02
flyman написав:
І?
На Заході лідери як немовлята: сплять і дзюрять.
Їх треба лякати, а не закликати чи просити, щоб самі прийшли і запропонували і дали.
Але з тим реноме, коли до нападу відкидав інформацію про напад...
Не думаю, що хтось там його серйозно може сприймати.
Включаем дурака? Как раз его и принимают супер как серьезно. Иначе его б не слушали все парламенты цивилизованных стран, не общались бы главы государств. Не повторяйте чей то бред.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 21:03
pilker написав: juristkostya написав:
И что из этого вы не можете узнать до покупки?
есть другие варианты кроме покупки. ушел из жизни совладелец. осталось еще четверо. жилое помещение это некогда приватизированная квартира в долях.
Платим по предыдущему л.с. хоть 100 лет. Флайман же рассказывает, как его вероломно отрезали. И как он пытался подключить жилье, но не смог
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Додано: Нед 23 жов, 2022 21:10
juristkostya написав:
Платим по предыдущему л.с. хоть 100 лет. Флайман же рассказывает, как его вероломно отрезали. И как он пытался подключить жилье, но не смог
да, вариант рабочий. но если требуется войти в судебный спор со стороной договора, то без живого владельца лицевого счета как-то не комильфо.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 21:12
pilker написав: juristkostya написав:
Платим по предыдущему л.с. хоть 100 лет. Флайман же рассказывает, как его вероломно отрезали. И как он пытался подключить жилье, но не смог
да, вариант рабочий. но если требуется войти в судебный спор со стороной договора, то без живого владельца лицевого счета как-то не комильфо.
Это явно не то, о чем плачется флайман
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