Starikan написав:
Їх може налякати тільки власний виборець та їхні політичні конкуренти.
Якщо там миттєво знімають прем'єрів за те, що (умовно) пукнув у ресторані або ціни зросли на пару процентів, можна уявити, що при появі жертв війни там все керівництво просто розірвуть.
то це питання профпридатності цих лідерів у їх змозі зрозуміти необхідність донести до місцевого лохторату (і реалізувати це), що якщо зараз не допомагати україні, то наступна військова кампанія може вже бути на їх території і досить скоро. і тоді жертви будуть інші.