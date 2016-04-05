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Напад росії і
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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2511251225132514
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 21:15

  Starikan написав:
  flyman написав:На Заході лідери як немовлята: сплять і дзюрять.
Їх треба лякати, а не закликати чи просити, щоб самі прийшли і запропонували і дали.

Їх може налякати тільки власний виборець та їхні політичні конкуренти.
Якщо там миттєво знімають прем'єрів за те, що (умовно) пукнув у ресторані або ціни зросли на пару процентів, можна уявити, що при появі жертв війни там все керівництво просто розірвуть.


то це питання профпридатності цих лідерів у їх змозі зрозуміти необхідність донести до місцевого лохторату (і реалізувати це), що якщо зараз не допомагати україні, то наступна військова кампанія може вже бути на їх території і досить скоро. і тоді жертви будуть інші.
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