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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 23 жов, 2022 21:15
Starikan написав: flyman написав:
На Заході лідери як немовлята: сплять і дзюрять.
Їх треба лякати, а не закликати чи просити, щоб самі прийшли і запропонували і дали.
Їх може налякати тільки власний виборець та їхні політичні конкуренти.
Якщо там миттєво знімають прем'єрів за те, що (умовно) пукнув у ресторані або ціни зросли на пару процентів, можна уявити, що при появі жертв війни там все керівництво просто розірвуть.
то це питання профпридатності цих лідерів у їх змозі зрозуміти необхідність донести до місцевого лохторату (і реалізувати це), що якщо зараз не допомагати україні, то наступна військова кампанія може вже бути на їх території і досить скоро. і тоді жертви будуть інші.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 21:32
wild.tomcat написав: Starikan написав: flyman написав:
На Заході лідери як немовлята: сплять і дзюрять.
Їх треба лякати, а не закликати чи просити, щоб самі прийшли і запропонували і дали.
Їх може налякати тільки власний виборець та їхні політичні конкуренти.
Якщо там миттєво знімають прем'єрів за те, що (умовно) пукнув у ресторані або ціни зросли на пару процентів, можна уявити, що при появі жертв війни там все керівництво просто розірвуть.
то це питання профпридатності цих лідерів у їх змозі зрозуміти необхідність донести до місцевого лохторату (і реалізувати це), що якщо зараз не допомагати україні, то наступна військова кампанія може вже бути на їх території і досить скоро. і тоді жертви будуть інші.
2СВ їх так нічого не навчила, там теж "умитворяли" Чехословатчину, і тоді ще не було шантажу ЯЗ
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Додано: Нед 23 жов, 2022 22:07
wild.tomcat написав: Starikan написав: flyman написав:
На Заході лідери як немовлята: сплять і дзюрять.
Їх треба лякати, а не закликати чи просити, щоб самі прийшли і запропонували і дали.
Їх може налякати тільки власний виборець та їхні політичні конкуренти.
Якщо там миттєво знімають прем'єрів за те, що (умовно) пукнув у ресторані або ціни зросли на пару процентів, можна уявити, що при появі жертв війни там все керівництво просто розірвуть.
то це питання профпридатності цих лідерів у їх змозі зрозуміти необхідність донести до місцевого лохторату (і реалізувати це), що якщо зараз не допомагати україні, то наступна військова кампанія може вже бути на їх території і досить скоро. і тоді жертви будуть інші.
На Заході в це не вірить майже ніхто, в тому числі і лідери. І я теж.
Після 2СВ усі конфлікти з участю великих держав вирішувались на чужих територіях.
Причому у переважній більшості випадків Захід потерпав фіаско або просто проковтував, маючи сумний досвід.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 22:22
Starikan написав: wild.tomcat написав: Starikan написав:
Їх може налякати тільки власний виборець та їхні політичні конкуренти.
Якщо там миттєво знімають прем'єрів за те, що (умовно) пукнув у ресторані або ціни зросли на пару процентів, можна уявити, що при появі жертв війни там все керівництво просто розірвуть.
то це питання профпридатності цих лідерів у їх змозі зрозуміти необхідність донести до місцевого лохторату (і реалізувати це), що якщо зараз не допомагати україні, то наступна військова кампанія може вже бути на їх території і досить скоро. і тоді жертви будуть інші.
На Заході в це не вірить майже ніхто, в тому числі і лідери. І я теж.
Після 2СВ усі конфлікти з участю великих держав вирішувались на чужих територіях.
Причому у переважній більшості випадків Захід потерпав фіаско або просто проковтував, маючи сумний досвід.
проковтувати можна до пори до часу, потім всеодно по пиці заїдуть. при чому чим довше проковтуватимуть, і відповідно пізніше заїдуть, тим сильніше вмажуть. тут закономірність проста, і вона з однаковим успіхом працює що з дворовою шпаною, що в міждержавних відносинах. тут протидія всьому цьому тільки одна - чим раніше гопоту поставити на місце, ти більше шансів на спокійне існування. і тим більше у .уйла претензії не лише до нас, а і до нато в кордонах 97го року, і ще хз що він там собі думає. вони закрили очі на грузію в 08, на нас в 14, намагалися на нас закрити зараз. на що наступне закриватимуть? наступні вже вони, більше нікого немає.
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