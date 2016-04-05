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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2511251225132514
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 21:15

  Starikan написав:
  flyman написав:На Заході лідери як немовлята: сплять і дзюрять.
Їх треба лякати, а не закликати чи просити, щоб самі прийшли і запропонували і дали.

Їх може налякати тільки власний виборець та їхні політичні конкуренти.
Якщо там миттєво знімають прем'єрів за те, що (умовно) пукнув у ресторані або ціни зросли на пару процентів, можна уявити, що при появі жертв війни там все керівництво просто розірвуть.


то це питання профпридатності цих лідерів у їх змозі зрозуміти необхідність донести до місцевого лохторату (і реалізувати це), що якщо зараз не допомагати україні, то наступна військова кампанія може вже бути на їх території і досить скоро. і тоді жертви будуть інші.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 21:32

  wild.tomcat написав:
  Starikan написав:
  flyman написав:На Заході лідери як немовлята: сплять і дзюрять.
Їх треба лякати, а не закликати чи просити, щоб самі прийшли і запропонували і дали.

Їх може налякати тільки власний виборець та їхні політичні конкуренти.
Якщо там миттєво знімають прем'єрів за те, що (умовно) пукнув у ресторані або ціни зросли на пару процентів, можна уявити, що при появі жертв війни там все керівництво просто розірвуть.


то це питання профпридатності цих лідерів у їх змозі зрозуміти необхідність донести до місцевого лохторату (і реалізувати це), що якщо зараз не допомагати україні, то наступна військова кампанія може вже бути на їх території і досить скоро. і тоді жертви будуть інші.

2СВ їх так нічого не навчила, там теж "умитворяли" Чехословатчину, і тоді ще не було шантажу ЯЗ
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 22:07

  wild.tomcat написав:
  Starikan написав:
  flyman написав: На Заході лідери як немовлята: сплять і дзюрять.
Їх треба лякати, а не закликати чи просити, щоб самі прийшли і запропонували і дали.
Їх може налякати тільки власний виборець та їхні політичні конкуренти.
Якщо там миттєво знімають прем'єрів за те, що (умовно) пукнув у ресторані або ціни зросли на пару процентів, можна уявити, що при появі жертв війни там все керівництво просто розірвуть.
то це питання профпридатності цих лідерів у їх змозі зрозуміти необхідність донести до місцевого лохторату (і реалізувати це), що якщо зараз не допомагати україні, то наступна військова кампанія може вже бути на їх території і досить скоро. і тоді жертви будуть інші.

На Заході в це не вірить майже ніхто, в тому числі і лідери. І я теж.
Після 2СВ усі конфлікти з участю великих держав вирішувались на чужих територіях.
Причому у переважній більшості випадків Захід потерпав фіаско або просто проковтував, маючи сумний досвід.
Starikan
2
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 22:22

  Starikan написав:
  wild.tomcat написав:
  Starikan написав: Їх може налякати тільки власний виборець та їхні політичні конкуренти.
Якщо там миттєво знімають прем'єрів за те, що (умовно) пукнув у ресторані або ціни зросли на пару процентів, можна уявити, що при появі жертв війни там все керівництво просто розірвуть.
то це питання профпридатності цих лідерів у їх змозі зрозуміти необхідність донести до місцевого лохторату (і реалізувати це), що якщо зараз не допомагати україні, то наступна військова кампанія може вже бути на їх території і досить скоро. і тоді жертви будуть інші.

На Заході в це не вірить майже ніхто, в тому числі і лідери. І я теж.
Після 2СВ усі конфлікти з участю великих держав вирішувались на чужих територіях.
Причому у переважній більшості випадків Захід потерпав фіаско або просто проковтував, маючи сумний досвід.


проковтувати можна до пори до часу, потім всеодно по пиці заїдуть. при чому чим довше проковтуватимуть, і відповідно пізніше заїдуть, тим сильніше вмажуть. тут закономірність проста, і вона з однаковим успіхом працює що з дворовою шпаною, що в міждержавних відносинах. тут протидія всьому цьому тільки одна - чим раніше гопоту поставити на місце, ти більше шансів на спокійне існування. і тим більше у .уйла претензії не лише до нас, а і до нато в кордонах 97го року, і ще хз що він там собі думає. вони закрили очі на грузію в 08, на нас в 14, намагалися на нас закрити зараз. на що наступне закриватимуть? наступні вже вони, більше нікого немає.
wild.tomcat
 
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