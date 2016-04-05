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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 25122513251425152516>
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 21:15

  Starikan написав:
  flyman написав:На Заході лідери як немовлята: сплять і дзюрять.
Їх треба лякати, а не закликати чи просити, щоб самі прийшли і запропонували і дали.

Їх може налякати тільки власний виборець та їхні політичні конкуренти.
Якщо там миттєво знімають прем'єрів за те, що (умовно) пукнув у ресторані або ціни зросли на пару процентів, можна уявити, що при появі жертв війни там все керівництво просто розірвуть.


то це питання профпридатності цих лідерів у їх змозі зрозуміти необхідність донести до місцевого лохторату (і реалізувати це), що якщо зараз не допомагати україні, то наступна військова кампанія може вже бути на їх території і досить скоро. і тоді жертви будуть інші.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 21:32

  wild.tomcat написав:
  Starikan написав:
  flyman написав:На Заході лідери як немовлята: сплять і дзюрять.
Їх треба лякати, а не закликати чи просити, щоб самі прийшли і запропонували і дали.

Їх може налякати тільки власний виборець та їхні політичні конкуренти.
Якщо там миттєво знімають прем'єрів за те, що (умовно) пукнув у ресторані або ціни зросли на пару процентів, можна уявити, що при появі жертв війни там все керівництво просто розірвуть.


то це питання профпридатності цих лідерів у їх змозі зрозуміти необхідність донести до місцевого лохторату (і реалізувати це), що якщо зараз не допомагати україні, то наступна військова кампанія може вже бути на їх території і досить скоро. і тоді жертви будуть інші.

2СВ їх так нічого не навчила, там теж "умитворяли" Чехословатчину, і тоді ще не було шантажу ЯЗ
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 22:07

  wild.tomcat написав:
  Starikan написав:
  flyman написав: На Заході лідери як немовлята: сплять і дзюрять.
Їх треба лякати, а не закликати чи просити, щоб самі прийшли і запропонували і дали.
Їх може налякати тільки власний виборець та їхні політичні конкуренти.
Якщо там миттєво знімають прем'єрів за те, що (умовно) пукнув у ресторані або ціни зросли на пару процентів, можна уявити, що при появі жертв війни там все керівництво просто розірвуть.
то це питання профпридатності цих лідерів у їх змозі зрозуміти необхідність донести до місцевого лохторату (і реалізувати це), що якщо зараз не допомагати україні, то наступна військова кампанія може вже бути на їх території і досить скоро. і тоді жертви будуть інші.

На Заході в це не вірить майже ніхто, в тому числі і лідери. І я теж.
Після 2СВ усі конфлікти з участю великих держав вирішувались на чужих територіях.
Причому у переважній більшості випадків Захід потерпав фіаско або просто проковтував, маючи сумний досвід.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 22:22

  Starikan написав:
  wild.tomcat написав:
  Starikan написав: Їх може налякати тільки власний виборець та їхні політичні конкуренти.
Якщо там миттєво знімають прем'єрів за те, що (умовно) пукнув у ресторані або ціни зросли на пару процентів, можна уявити, що при появі жертв війни там все керівництво просто розірвуть.
то це питання профпридатності цих лідерів у їх змозі зрозуміти необхідність донести до місцевого лохторату (і реалізувати це), що якщо зараз не допомагати україні, то наступна військова кампанія може вже бути на їх території і досить скоро. і тоді жертви будуть інші.

На Заході в це не вірить майже ніхто, в тому числі і лідери. І я теж.
Після 2СВ усі конфлікти з участю великих держав вирішувались на чужих територіях.
Причому у переважній більшості випадків Захід потерпав фіаско або просто проковтував, маючи сумний досвід.


проковтувати можна до пори до часу, потім всеодно по пиці заїдуть. при чому чим довше проковтуватимуть, і відповідно пізніше заїдуть, тим сильніше вмажуть. тут закономірність проста, і вона з однаковим успіхом працює що з дворовою шпаною, що в міждержавних відносинах. тут протидія всьому цьому тільки одна - чим раніше гопоту поставити на місце, ти більше шансів на спокійне існування. і тим більше у .уйла претензії не лише до нас, а і до нато в кордонах 97го року, і ще хз що він там собі думає. вони закрили очі на грузію в 08, на нас в 14, намагалися на нас закрити зараз. на що наступне закриватимуть? наступні вже вони, більше нікого немає.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 23:31

Мій прогноз.
На протязі найближчих 2 тижнів буде тривати поетапне виведення орків на лівий берег. Наші звичайно будуть бити по вузьким ниткам переправ, але класти людей штурмом думаю не стануть.
Після відходу будуть зачищати та розміновувати, як зазвичай це роблять зараз у звільнених селах.
Херсон на цьому етапі вціліє. Далі постійні перестрілки через Дніпро, і йому (як і Олешкам з ГоПри) буде торба.

Хто зараз живе в Херсоні (навряд чи читає, вони там майже без інету) просто переживіть цей етап. Не ризикуйте. Скоро там буде ЗСУ.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 23:47

Hotab
Интересно, русские дают отчёт, что после нашего освобождения Херсона, Крым будет в зоне досягаемости Хаймерсов 🤗😊

Или там другие приоритеты сейчас?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 23:56

  Andrey2512 написав:Hotab
Интересно, русские дают отчёт, что после нашего освобождения Херсона, Крым будет в зоне досягаемости Хаймерсов 🤗😊

Или там другие приоритеты сейчас?

Только ворота в Крым в зоне. И то, это надо Хаймерсы подганять близко к переднему краю, что сильно часто делать опасно. Но вся Херсонщина да, пробивается.

И ещё. Освободившиеся войска орков будут тут же брошены в наступление на новом участке. Я думаю оно уже готовится. Рашапиплу надо горечь потери Херсона украсить новыми достижениями. Чтобы заполнить инфопространство победами.


  otg написав:А с какой стороны асфальтный завод?


Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 24 жов, 2022 01:17, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 00:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:брошены в наступление на новом участке


Скорее всего Бахмут.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 05:28

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 08:23

У РФ ресурсов на год войны

Глава ГУР МО Кирилл Буданов озвучил обновленные данные по оставшимся у РФ средствам дальнего поражения. Баллистических ракет типа "Искандер" осталось 13% от предвоенных запасов, крылатых ракет типа "Калибр" - 43%, крылатых ракет авиационного базирования типа Х-101 и Х-555 - 45%. Неприкосновенный запас должен составлять около 30% от ракет каждого типа, таким образом, ВС РФ используют ракеты "Искандер" из НЗ и приближаются к использованию НЗ крылатых ракет. Иранские дроны-камикадзе поставляются в РФ по мере их производства, оккупанты использовали уже более 300 из них.

https://t.me/yigal_levin/33945
vitaliian
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