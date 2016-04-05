Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 24 жов, 2022 08:28
vitaliian
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Додано: Пон 24 жов, 2022 08:33
Столько генерировать ретрансляции телеграмм-каналов.... Все подряд, без разбора. Уже даже без описания ссылки, абы больше, абы быстрее.
Hotab
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Додано: Пон 24 жов, 2022 08:46
️СБУ опубликовала доказательства сотрудничества с рф президента промышленного гиганта "Мотор Сич"
Вашему вниманию аудиозаписи телефонных разговоров президента АО "Мотор Сич", подтверждающие его сотрудничество с врагом.
Во время полномасштабной войны этот персонаж продолжал поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам, помогая россии обстреливать украинские города и села.
Кажется, что даже пожизненного заключения для таких тварей мало
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GALeon
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Додано: Пон 24 жов, 2022 08:49
GALeon написав:
️СБУ опубликовала доказательства сотрудничества с рф президента промышленного гиганта "Мотор Сич"
Вашему вниманию аудиозаписи телефонных разговоров президента АО "Мотор Сич", подтверждающие его сотрудничество с врагом.
Во время полномасштабной войны этот персонаж продолжал поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам, помогая россии обстреливать украинские города и села.
Кажется, что даже пожизненного заключения для таких тварей мало
https://t.me/uniannet/77542
Таких не садят. На крайняк обменяют на наших.
Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 24 жов, 2022 08:52
Игорь Алексеевич написав: GALeon написав:
️СБУ опубликовала доказательства сотрудничества с рф президента промышленного гиганта "Мотор Сич"
Вашему вниманию аудиозаписи телефонных разговоров президента АО "Мотор Сич", подтверждающие его сотрудничество с врагом.
Во время полномасштабной войны этот персонаж продолжал поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам, помогая россии обстреливать украинские города и села.
Кажется, что даже пожизненного заключения для таких тварей мало
https://t.me/uniannet/77542
Таких не садят. На крайняк обменяют на наших.
Хтось писав, що з 2014 р він рашці нічого не продавав...
GALeon
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Додано: Пон 24 жов, 2022 09:09
Какая же все таки мерзкая тварь этот богуслаев
Diablo1977
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Додано: Пон 24 жов, 2022 09:20
Відносно богуслаєва та подібних ...
Просто на даний момент з"явилася "політична воля" щось з кимось зробити показово . Таких у нас напевно не один десяток і не одна сотня . З 2014 року цим всім могли займатися . Але не хотіли . Зараз виникають прецеденти - і когось арештовують ( але наш суд це ... ) , у когось забирають громадянство . Але системи на даний момент немає . Доказів для суду - в більшості випадків немає ... Тому це більше якась така собі інформаційна завіса . Хоч , можливо , для початку і так добре ... Аб був розвиток і рух в потрібному напрямку .
Puente
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Додано: Пон 24 жов, 2022 09:24
GALeon написав:
Хтось писав, що з 2014 р він рашці нічого не продавав...
С 14 года завод работал на 30% мощности. Плюс скандал с акциями Китая. А где СБУ было раньше??? На таких предприятиях военного назначения надо все сделки и продажи проводить через подписи представителей СБУ. А то уже продали и на нас полетели бомбы, а теперь ой.... нашли, кто поставлял.
Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 24 жов, 2022 09:37
Diablo1977 написав:
Какая же все таки мерзкая тварь этот богуслаев
Кучма віддав РФ зброю покрутіше, і що?
flyman
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Додано: Пон 24 жов, 2022 09:39
Diablo1977 написав:Какая же все таки мерзкая тварь этот богуслаев
А то це стало відомо тільки зараз
GALeon
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