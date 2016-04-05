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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2513251425152516>
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 08:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️СБУ опубликовала доказательства сотрудничества с рф президента промышленного гиганта "Мотор Сич"

Вашему вниманию аудиозаписи телефонных разговоров президента АО "Мотор Сич", подтверждающие его сотрудничество с врагом.

Во время полномасштабной войны этот персонаж продолжал поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам, помогая россии обстреливать украинские города и села.

Кажется, что даже пожизненного заключения для таких тварей мало

https://t.me/uniannet/77542
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 08:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Игорь Алексеевич написав:
  GALeon написав:️СБУ опубликовала доказательства сотрудничества с рф президента промышленного гиганта "Мотор Сич"

Вашему вниманию аудиозаписи телефонных разговоров президента АО "Мотор Сич", подтверждающие его сотрудничество с врагом.

Во время полномасштабной войны этот персонаж продолжал поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам, помогая россии обстреливать украинские города и села.

Кажется, что даже пожизненного заключения для таких тварей мало

https://t.me/uniannet/77542
Таких не садят. На крайняк обменяют на наших.
Хтось писав, що з 2014 р він рашці нічого не продавав...
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 09:09

Какая же все таки мерзкая тварь этот богуслаев
Diablo1977
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 09:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Відносно богуслаєва та подібних ...
Просто на даний момент з"явилася "політична воля" щось з кимось зробити показово . Таких у нас напевно не один десяток і не одна сотня . З 2014 року цим всім могли займатися . Але не хотіли . Зараз виникають прецеденти - і когось арештовують ( але наш суд це ... ) , у когось забирають громадянство . Але системи на даний момент немає . Доказів для суду - в більшості випадків немає ... Тому це більше якась така собі інформаційна завіса . Хоч , можливо , для початку і так добре ... Аб був розвиток і рух в потрібному напрямку .
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 09:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  GALeon написав:Хтось писав, що з 2014 р він рашці нічого не продавав...
С 14 года завод работал на 30% мощности. Плюс скандал с акциями Китая. А где СБУ было раньше??? На таких предприятиях военного назначения надо все сделки и продажи проводить через подписи представителей СБУ. А то уже продали и на нас полетели бомбы, а теперь ой.... нашли, кто поставлял.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 09:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Diablo1977 написав:Какая же все таки мерзкая тварь этот богуслаев
А то це стало відомо тільки зараз
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 09:42

Почему Украина не закупала эти двигатели?
User253
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 09:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Проблема ведь не только в Богуслаеве... https://www.dsnews.ua/politics/blagoslo ... 2018150000
Любитель ритуалов)) https://zp.depo.ua/rus/zp/zaporizkiy-na ... 2016131000
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 09:58

  User253 написав:Почему Украина не закупала эти двигатели?

Щоб куди їх ставити? Всі наші планери , які були , вже давно оновлено цими движками.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 10:44

Якщо рф підірве Каховську дамбу, це затримає ЗСУ десь на два тижні, однак Північнокримський канал і Запорізька атомна електростанція не зможуть функціонувати внаслідок розливу води.– сказав Буданов.
Він уточнив, що мінування проведено частково для часткового руйнування, якщо буде потрібно.
https://rubryka.com/2022/10/24/yakshho- ... i-budanov/
fler
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