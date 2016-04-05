Відносно богуслаєва та подібних ... Просто на даний момент з"явилася "політична воля" щось з кимось зробити показово . Таких у нас напевно не один десяток і не одна сотня . З 2014 року цим всім могли займатися . Але не хотіли . Зараз виникають прецеденти - і когось арештовують ( але наш суд це ... ) , у когось забирають громадянство . Але системи на даний момент немає . Доказів для суду - в більшості випадків немає ... Тому це більше якась така собі інформаційна завіса . Хоч , можливо , для початку і так добре ... Аб був розвиток і рух в потрібному напрямку .
GALeon написав:Хтось писав, що з 2014 р він рашці нічого не продавав...
С 14 года завод работал на 30% мощности. Плюс скандал с акциями Китая. А где СБУ было раньше??? На таких предприятиях военного назначения надо все сделки и продажи проводить через подписи представителей СБУ. А то уже продали и на нас полетели бомбы, а теперь ой.... нашли, кто поставлял.
Якщо рф підірве Каховську дамбу, це затримає ЗСУ десь на два тижні, однак Північнокримський канал і Запорізька атомна електростанція не зможуть функціонувати внаслідок розливу води.– сказав Буданов. Він уточнив, що мінування проведено частково для часткового руйнування, якщо буде потрібно. https://rubryka.com/2022/10/24/yakshho- ... i-budanov/