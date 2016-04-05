fler написав:Якщо рф підірве Каховську дамбу, це затримає ЗСУ десь на два тижні, однак Північнокримський канал і Запорізька атомна електростанція не зможуть функціонувати внаслідок розливу води.– сказав Буданов. Він уточнив, що мінування проведено частково для часткового руйнування, якщо буде потрібно. https://rubryka.com/2022/10/24/yakshho- ... i-budanov/
А навіщо їм канал, якщо вже закачали води на роки вперед.
fler написав:Якщо рф підірве Каховську дамбу, це затримає ЗСУ десь на два тижні, однак Північнокримський канал і Запорізька атомна електростанція не зможуть функціонувати внаслідок розливу води.– сказав Буданов. Він уточнив, що мінування проведено частково для часткового руйнування, якщо буде потрібно. https://rubryka.com/2022/10/24/yakshho- ... i-budanov/
А навіщо їм канал, якщо вже закачали води на роки вперед.
Есть данные, что с 2014 года в Крыму построили новые водохранилища?