RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2513251425152516
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 10:51

  fler написав:Якщо рф підірве Каховську дамбу, це затримає ЗСУ десь на два тижні, однак Північнокримський канал і Запорізька атомна електростанція не зможуть функціонувати внаслідок розливу води.– сказав Буданов.
Він уточнив, що мінування проведено частково для часткового руйнування, якщо буде потрібно.
https://rubryka.com/2022/10/24/yakshho- ... i-budanov/

А навіщо їм канал, якщо вже закачали води на роки вперед.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29735
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1432 раз.
Подякували: 2559 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 10:54

  flyman написав:
  fler написав:Якщо рф підірве Каховську дамбу, це затримає ЗСУ десь на два тижні, однак Північнокримський канал і Запорізька атомна електростанція не зможуть функціонувати внаслідок розливу води.– сказав Буданов.
Він уточнив, що мінування проведено частково для часткового руйнування, якщо буде потрібно.
https://rubryka.com/2022/10/24/yakshho- ... i-budanov/

А навіщо їм канал, якщо вже закачали води на роки вперед.

Есть данные, что с 2014 года в Крыму построили новые водохранилища?
juristkostya
 
Повідомлень: 5006
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 11:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:На протязі найближчих 2 тижнів буде тривати поетапне виведення орків на лівий берег. Наші звичайно будуть бити по вузьким ниткам переправ, але класти людей штурмом думаю не стануть.

Буданов каже, що попри евакуацію, орки також перекидають нові підрозділи на правий берег...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 613
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2513251425152516
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 105574
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 468552
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4061
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3590)
24.10.2022 12:09
ПриватБанк (1870)
24.10.2022 12:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.