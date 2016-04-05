fler написав:Якщо рф підірве Каховську дамбу, це затримає ЗСУ десь на два тижні, однак Північнокримський канал і Запорізька атомна електростанція не зможуть функціонувати внаслідок розливу води.– сказав Буданов. Він уточнив, що мінування проведено частково для часткового руйнування, якщо буде потрібно. https://rubryka.com/2022/10/24/yakshho- ... i-budanov/
А навіщо їм канал, якщо вже закачали води на роки вперед.
fler написав:Якщо рф підірве Каховську дамбу, це затримає ЗСУ десь на два тижні, однак Північнокримський канал і Запорізька атомна електростанція не зможуть функціонувати внаслідок розливу води.– сказав Буданов. Він уточнив, що мінування проведено частково для часткового руйнування, якщо буде потрібно. https://rubryka.com/2022/10/24/yakshho- ... i-budanov/
А навіщо їм канал, якщо вже закачали води на роки вперед.
Есть данные, что с 2014 года в Крыму построили новые водохранилища?
Hotab написав:На протязі найближчих 2 тижнів буде тривати поетапне виведення орків на лівий берег. Наші звичайно будуть бити по вузьким ниткам переправ, але класти людей штурмом думаю не стануть.
Буданов каже, що попри евакуацію, орки також перекидають нові підрозділи на правий берег...
Читав. Тут ще і в тому числі інформ.війна. З нашого боку. Хто буде правий - побачимо. Чекати недовго. Мені особисто більше подобається коли дистанційно б'ють скупчення біля переправ, не наступаючи. Але в Бериславському районі все одно важкі бої. Наші таки хочуть не давати відійти спокійно.
І так, виводять в першу чергу тилові: медицину, ремонтні. А це означає ще більше кинутої підбитої техніки і померлих від поранень.