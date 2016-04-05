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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2513251425152516>
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 09:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Diablo1977 написав:Какая же все таки мерзкая тварь этот богуслаев
А то це стало відомо тільки зараз
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 09:42

Почему Украина не закупала эти двигатели?
User253
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 09:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Проблема ведь не только в Богуслаеве... https://www.dsnews.ua/politics/blagoslo ... 2018150000
Любитель ритуалов)) https://zp.depo.ua/rus/zp/zaporizkiy-na ... 2016131000
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 09:58

  User253 написав:Почему Украина не закупала эти двигатели?

Щоб куди їх ставити? Всі наші планери , які були , вже давно оновлено цими движками.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 10:44

Якщо рф підірве Каховську дамбу, це затримає ЗСУ десь на два тижні, однак Північнокримський канал і Запорізька атомна електростанція не зможуть функціонувати внаслідок розливу води.– сказав Буданов.
Він уточнив, що мінування проведено частково для часткового руйнування, якщо буде потрібно.
https://rubryka.com/2022/10/24/yakshho- ... i-budanov/
fler
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 10:51

  fler написав:Якщо рф підірве Каховську дамбу, це затримає ЗСУ десь на два тижні, однак Північнокримський канал і Запорізька атомна електростанція не зможуть функціонувати внаслідок розливу води.– сказав Буданов.
Він уточнив, що мінування проведено частково для часткового руйнування, якщо буде потрібно.
https://rubryka.com/2022/10/24/yakshho- ... i-budanov/

А навіщо їм канал, якщо вже закачали води на роки вперед.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 10:54

  flyman написав:
  fler написав:Якщо рф підірве Каховську дамбу, це затримає ЗСУ десь на два тижні, однак Північнокримський канал і Запорізька атомна електростанція не зможуть функціонувати внаслідок розливу води.– сказав Буданов.
Він уточнив, що мінування проведено частково для часткового руйнування, якщо буде потрібно.
https://rubryka.com/2022/10/24/yakshho- ... i-budanov/

А навіщо їм канал, якщо вже закачали води на роки вперед.

Есть данные, что с 2014 года в Крыму построили новые водохранилища?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 11:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:На протязі найближчих 2 тижнів буде тривати поетапне виведення орків на лівий берег. Наші звичайно будуть бити по вузьким ниткам переправ, але класти людей штурмом думаю не стануть.

Буданов каже, що попри евакуацію, орки також перекидають нові підрозділи на правий берег...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 11:30

  sashaqbl написав:
  Hotab написав:На протязі найближчих 2 тижнів буде тривати поетапне виведення орків на лівий берег. Наші звичайно будуть бити по вузьким ниткам переправ, але класти людей штурмом думаю не стануть.

Буданов каже, що попри евакуацію, орки також перекидають нові підрозділи на правий берег...

Читав. Тут ще і в тому числі інформ.війна. З нашого боку.
Хто буде правий - побачимо. Чекати недовго.
Мені особисто більше подобається коли дистанційно б'ють скупчення біля переправ, не наступаючи. Але в Бериславському районі все одно важкі бої. Наші таки хочуть не давати відійти спокійно.

І так, виводять в першу чергу тилові: медицину, ремонтні. А це означає ще більше кинутої підбитої техніки і померлих від поранень.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 12:51

  Hotab написав:
  Andrey2512 написав:Hotab
Интересно, русские дают отчёт, что после нашего освобождения Херсона, Крым будет в зоне досягаемости Хаймерсов 🤗😊

Или там другие приоритеты сейчас?

Только ворота в Крым в зоне. И то, это надо Хаймерсы подганять близко к переднему краю, что сильно часто делать опасно. Но вся Херсонщина да, пробивается.

И ещё. Освободившиеся войска орков будут тут же брошены в наступление на новом участке. Я думаю оно уже готовится. Рашапиплу надо горечь потери Херсона украсить новыми достижениями. Чтобы заполнить инфопространство победами.


  otg написав:А с какой стороны асфальтный завод?


Зображення

под Запорожьем, подганяли Хаймарсы на 5 км к передку, я их сам на даче слышал...но то давно было...
edvardd
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