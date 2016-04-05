sashaqbl написав: Hotab написав:
На протязі найближчих 2 тижнів буде тривати поетапне виведення орків на лівий берег. Наші звичайно будуть бити по вузьким ниткам переправ, але класти людей штурмом думаю не стануть.
Буданов каже, що попри евакуацію, орки також перекидають нові підрозділи на правий берег...
Когда орки централизовано по команде с высокими должностными головами начинают нагнетать всё пропало, эвакуируемся, показательно забирают памятники Суворову и Ушакову из Херсона, с моей точки зрения, не предентующей на истину, орк пытается нас наипать. Возможно орки собираются наступать.
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