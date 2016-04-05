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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2513251425152516
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 12:59

  GALeon написав:️СБУ опубликовала доказательства сотрудничества с рф президента промышленного гиганта "Мотор Сич"

Вашему вниманию аудиозаписи телефонных разговоров президента АО "Мотор Сич", подтверждающие его сотрудничество с врагом.

Во время полномасштабной войны этот персонаж продолжал поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам, помогая россии обстреливать украинские города и села.

Кажется, что даже пожизненного заключения для таких тварей мало

https://t.me/uniannet/77542


prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 14:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

sashaqbl написав:
  Hotab написав:На протязі найближчих 2 тижнів буде тривати поетапне виведення орків на лівий берег. Наші звичайно будуть бити по вузьким ниткам переправ, але класти людей штурмом думаю не стануть.

Буданов каже, що попри евакуацію, орки також перекидають нові підрозділи на правий берег...


Когда орки централизовано по команде с высокими должностными головами начинают нагнетать всё пропало, эвакуируемся, показательно забирают памятники Суворову и Ушакову из Херсона, с моей точки зрения, не претендующей на истину, орк пытается нас наипать. Возможно орки собираются наступать.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 24 жов, 2022 14:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 14:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

prodigy написав:
  GALeon написав:️СБУ опубликовала доказательства сотрудничества с рф президента промышленного гиганта "Мотор Сич"

Вашему вниманию аудиозаписи телефонных разговоров президента АО "Мотор Сич", подтверждающие его сотрудничество с врагом.

Во время полномасштабной войны этот персонаж продолжал поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам, помогая россии обстреливать украинские города и села.

Кажется, что даже пожизненного заключения для таких тварей мало

https://t.me/uniannet/77542


"Искренне верим в его невиновность: совет директоров "Мотор Січ" от имени трудового коллектива встал на защиту Богуслаева

https://www.061.ua/ru/news/3484613/iskr ... boguslaeva


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GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 15:12

Хто покривав роботу Богуслаєва на Росію усі ці роки? За даними джерел Цензор.Нет, Служба безпеки як мінімум з 2019-го року прослуховувала директора АТ Мотор січ В’ячеслава Богуслаєва, і мала докази його незаконних стосунків з РФ та постачання двигунів для російських бойових гвинтокрилів, що прямо заборонено українським законом. Богуслаєв забезпечував і російську авіацію, і експортні поставки РФ.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 15:19

  Hennady написав:Хто покривав роботу Богуслаєва на Росію усі ці роки? За даними джерел Цензор.Нет, Служба безпеки як мінімум з 2019-го року прослуховувала директора АТ Мотор січ В’ячеслава Богуслаєва, і мала докази його незаконних стосунків з РФ та постачання двигунів для російських бойових гвинтокрилів, що прямо заборонено українським законом. Богуслаєв забезпечував і російську авіацію, і експортні поставки РФ.

Ой, ну что вы такое спрашиваете: нэначаси такие вопросы сейчас задавать :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 15:38

В Ізраїлі висловили співчуття щодо вбитих росіянами українців, але знову відмовили у зброї
https://tsn.ua/ato/v-izrayili-vislovili ... 86680.html
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 15:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Когда орки централизовано по команде с высокими должностными головами начинают нагнетать всё пропало, эвакуируемся, показательно забирают памятники Суворову и Ушакову из Херсона, с моей точки зрения, не претендующей на истину, орк пытается нас наипать. Возможно орки собираются наступать.


Так само переживаю про це.
Щоб занадно все добре складається, тому виглядає вкрай підозріло
Letusrock
 
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