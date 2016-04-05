Hotab написав:На протязі найближчих 2 тижнів буде тривати поетапне виведення орків на лівий берег. Наші звичайно будуть бити по вузьким ниткам переправ, але класти людей штурмом думаю не стануть.
Буданов каже, що попри евакуацію, орки також перекидають нові підрозділи на правий берег...
Когда орки централизовано по команде с высокими должностными головами начинают нагнетать всё пропало, эвакуируемся, показательно забирают памятники Суворову и Ушакову из Херсона, с моей точки зрения, не претендующей на истину, орк пытается нас наипать. Возможно орки собираются наступать.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 24 жов, 2022 14:28, всього редагувалось 1 раз.
Хто покривав роботу Богуслаєва на Росію усі ці роки? За даними джерел Цензор.Нет, Служба безпеки як мінімум з 2019-го року прослуховувала директора АТ Мотор січ В’ячеслава Богуслаєва, і мала докази його незаконних стосунків з РФ та постачання двигунів для російських бойових гвинтокрилів, що прямо заборонено українським законом. Богуслаєв забезпечував і російську авіацію, і експортні поставки РФ.
Hennady написав:Хто покривав роботу Богуслаєва на Росію усі ці роки? За даними джерел Цензор.Нет, Служба безпеки як мінімум з 2019-го року прослуховувала директора АТ Мотор січ В’ячеслава Богуслаєва, і мала докази його незаконних стосунків з РФ та постачання двигунів для російських бойових гвинтокрилів, що прямо заборонено українським законом. Богуслаєв забезпечував і російську авіацію, і експортні поставки РФ.
Ой, ну что вы такое спрашиваете: нэначаси такие вопросы сейчас задавать
freeze написав:Когда орки централизовано по команде с высокими должностными головами начинают нагнетать всё пропало, эвакуируемся, показательно забирают памятники Суворову и Ушакову из Херсона, с моей точки зрения, не претендующей на истину, орк пытается нас наипать. Возможно орки собираются наступать.
Так само переживаю про це. Щоб занадно все добре складається, тому виглядає вкрай підозріло