Хто покривав роботу Богуслаєва на Росію усі ці роки? За даними джерел Цензор.Нет, Служба безпеки як мінімум з 2019-го року прослуховувала директора АТ Мотор січ В’ячеслава Богуслаєва, і мала докази його незаконних стосунків з РФ та постачання двигунів для російських бойових гвинтокрилів, що прямо заборонено українським законом. Богуслаєв забезпечував і російську авіацію, і експортні поставки РФ.
Hennady написав:Хто покривав роботу Богуслаєва на Росію усі ці роки? За даними джерел Цензор.Нет, Служба безпеки як мінімум з 2019-го року прослуховувала директора АТ Мотор січ В’ячеслава Богуслаєва, і мала докази його незаконних стосунків з РФ та постачання двигунів для російських бойових гвинтокрилів, що прямо заборонено українським законом. Богуслаєв забезпечував і російську авіацію, і експортні поставки РФ.
Ой, ну что вы такое спрашиваете: нэначаси такие вопросы сейчас задавать
freeze написав:Когда орки централизовано по команде с высокими должностными головами начинают нагнетать всё пропало, эвакуируемся, показательно забирают памятники Суворову и Ушакову из Херсона, с моей точки зрения, не претендующей на истину, орк пытается нас наипать. Возможно орки собираются наступать.
Так само переживаю про це. Щоб занадно все добре складається, тому виглядає вкрай підозріло